Сніг, приморозки і +23: синоптики розповіли, яких погодних сюрпризів чекати в Україні

Справжньої метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми спостерігатиметься і в період із 10 по 18 жовтня. Лише в деяких регіонах можливі невеликі приморозки, а в Карпатах – сніг. Проте вдень у низці областей повітря може прогріватися до +23 градусів.

Детальніше про погодну ситуацію на найближчий тиждень – у матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні триватиме "літо"

"Суттєвого похолодання не очікується", – розповів OBOZREVATEL синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило про погоду на найближчі 10 днів, до 18 жовтня.

За його словами, в Україні, як і раніше, зберігається "метеоліто", ознак вступу в осінь немає. Середньодобова температура повітря стабільно вища за 15 градусів, і тільки в західних областях близько 15 градусів і нижче, тоді як норма для цієї пори року – близько 10 градусів вище нуля. "Зараз температура є вищою за норму, і в норму вона нескоро ввійде", – зауважив експерт.

Синоптик зазначив, що погода буде досить нестабільною. "Особливих опадів ми не очікуємо. Ми весь час перебуватимемо у фронтальній зоні, тому в одному місці буде більше опадів, а в іншому – менше, що й спостерігалося в попередні дні. В одному місці може випасти місячна норма опадів за 1-2 дні, а в сусідньому населеному пункті опадів може майже не бути", – уточнив він.

У західних і північних областях буде холодніше, на півдні та сході – тепліше, ніж на решті території країни. "Найменше опадів буде на південному сході України, найбільше – по лінії Київ – Одеса", – додав Мурмило.

"Приморозків протягом жовтня ми поки не очікуємо. У жовтні буде тепла, туманна, дощова погода з опадами різної інтенсивності. Істотних похолодань, щоб були морози в повітрі, поки не видно", – повідомив синоптик.

На півдні України повітря прогріється до +23 градусів. wallpapers-image

Сніг у горах, приморозки на рівнині

Старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Владислав Тимофєєв розповів OBOZREVATEL, що до 16-17 жовтня в Україні буде відносно тепло.

"Повітря прогріватиметься вище за норму, до 23 градусів на півдні, до 20 градусів – на півночі. На заході трохи прохолодніше, до 18-19 градусів", – зазначив він.

З п'ятниці, 16 жовтня, із західних областей почнеться похолодання. Протягом доби температура повітря знизиться в середньому на 5-7 градусів. Удень вона становитиме до 15 градусів, уночі – до 10 градусів. У Київській, Житомирській, Сумській областях можливі приморозки.

Похолодання буде пов'язане з циклоном, який прийде з півдня і принесе дощі – на півдні більше, трохи менше – у центрі і на північному сході.

У період із 17 по 23 жовтня буде прохолодно, але переважно сухо, удень 10-12 градусів, уночі 3-5 градусів, можливі приморозки. "Снігу на рівнинній території України не буде, у Карпатах – можливий сніг", – сказав синоптик.

За його словами, саме із 17 жовтня погода в Україні повернеться до середньорічної норми, до звичайного клімату. Після 23 жовтня в західні регіони України прийде циклон, можуть початися дощі.

В Україні триває метеорологічне літо. wallpapers-image.ru

Йде тепла "п'ятиденка"

Народний синоптик Володимир Деркач розповів OBOZREVATEL, що зараз погода в Україні розділена на "п'ятиденки" – п'ять днів порівняно теплої погоди, п'ять днів – порівняно холодної.

Станом на 9 жовтня холодна "п'ятиденка" закінчилася й почалася тепла. Серйозне похолодання він прогнозує з 20 жовтня, а до цього – відносно теплу погоду з дощами середньої інтенсивності.

Синоптик зазначив, що нинішній період потепління можна назвати бабиним літом. Ще один період потепління восени цього року очікується в другій декаді листопада. Його також можна буде віднести до бабиного літа.

Похолодання розпочнеться з 20 жовтня. wallpapers-image

Погода б'є всі рекорди

Заввідділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла OBOZREVATEL, що нинішня тепла осінь – типова ознака зміни клімату. "У нас досить швидко змінюється клімат. Останні 10, а особливо 5, років ми маємо взагалі надзвичайно високу температуру", – сказала вона.

"Але це не означає, що обов'язково всі дні у нас будуть теплими. Це говорить про те, що в крайньому разі 60% днів точно будуть із температурою, яка вища за норму. Але залишається ще 40%, коли температура може бути в межах норми або нижчою за норму", – пояснила науковиця.

За її словами, головна безпосередня причина змін клімату – потепління Світового океану. "Та ж Атлантика, той же Тихий океан, Індійський мають надзвичайно високу температуру. Атлантичний океан у своїй товщі прогрівся майже на два кілометри. А цього року безпрецедентно висока температура в тропічних широтах, завдяки чому маємо надзвичайно потужну циклонічну діяльність. Такого активного сезону не було з 2005 року", – розповіла вона.