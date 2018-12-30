Сніг із дощем: синоптики змінили прогноз погоди в Україні

В Україні унеділю, 30 грудня, очікується сніжна і холодна погода. Опадів не передбачається лише в центрі країни.

За даними Укргідрометцентру, сніг із дощем буде на заході України, а також у південних регіонах. Сніговий прогноз синоптики дали і для Донецької області на сході країни.

Тут же буде і найхолодніше — до -5 градусів. Холодні повітряні маси перебуватимуть над Сумщиною, тут температура повітря знизиться до -6.

У центрі країни очікується від -1 до +1 без опадів. На заході від +1 до +3. На півдні від +1 до +3.

У Києві у неділю буде сухо. Температура повітря не підніметься вище +1 градуса.

Погода Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова хвиля похолодання в Україні триватиме до перших днів січня 2019 року.

Читайте також прогноз погоди на різдвяні свята в Україні та інших європейських країнах.