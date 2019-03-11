Синоптик попередила про похолодання в Україні

У вівторок, 12 березня, на території України штормовий вітер стихне, на заході пройде дощ і мокрий сніг.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, вітер очікується північно-західного напрямку, 5-12 метрів за секунду.

Температура повітря буде низькою: вночі +2... -4 градуси, вдень +2... +8 градусів. На півдні також є ймовірність мокрого снігу, на решті території — без суттєвих опадів.

У Києві 12 березня вночі та вранці — без опадів, у другій половині дня очікується незначні дощ і мокрий сніг. Вітер ослабне. Найближчої ночі в столиці передбачається 2 градуси морозу, завтра вдень +5... +6 градусів.

За прогнозом Діденко, велика частина тижня опадів не принесе, тільки буде холодно, а ось 16-17 березня, в суботу-неділю, в Україні почнеться потепління.

За прогнозом синоптиків, висока сніголавинна небезпека (4 рівень) у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами збережеться 12 березня на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей.

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. Уже в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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