Сніг уже в листопаді й "плюси" під Новий рік: синоптик розповів, якою буде зима в Україні

У середині листопада в Україні випав перший сніг, який жителі різних регіонів зможуть побачити ще кілька разів до кінця осені. А що стосується найближчої зими, то вона здивує різною погодою, але загалом буде більш схожою на європейську.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, чим закінчиться осінь і яких сюрпризів чекати від зими 2020-21. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Сніг не дочекався зими й увірвався передчасно

Як зазначив Горбань, в Україну йде холодний циклон, який принесе із собою дощі, мокрий сніг і навіть заморозки.

Раніше в коментарі OBOZREVATEL він відзначав, що до кінця місяця "температура буде тричі йти в мінус". Морози очікуються 19-20 листопада, 24-25 листопада і 28-29 листопада.

За розрахунками синоптика, до кінця осені середня температура вночі коливатиметься в межах -2 -4 градусів, а вдень буде підніматися не вище 4-6 градусів. Періодично в тандемі з дощем падатиме невеликий сніг.

Різдвяні ярмарки в Києві. Ілюстрація. Shutterstock

Зима нестабільна, але під Новий рік морозів не буде

Початок зими продовжить тенденцію листопада, але не довго. Вже з 8-го грудня очікуються морози до -10 градусів, які протримаються до середини місяця. Потім буде невелика відлига з температурою +4 +6 градусів, але і це ненадовго. Вже з 20-х чисел грудня знову очікуються морози до -10-13 градусів зі снігом.

Як зазначив синоптик, кінець грудня, за традиціями останніх років, буде з плюсовою температурою, яку доповнить сніг із дощем. Так, власне, ми і зустрінемо новий 2021 рік, підкреслив Горбань у своєму прогнозі.

Новий рік у Києві. Ілюстрація. kiev.informator.ua

Він додав, що морози протримаються ще із середини січня до середини лютого все у тих же межах, від -10 до -13 градусів. Зима в Україні дедалі більше стає схожою на європейську, зазначив синоптик.

А народний синоптик Володимир Деркач раніше відзначав, що в період з 20 грудня може бути аномально тепла погода, яку він навіть назвав "зимовим бабиним літом".

Але він прогнозував, що в останні дні 2020 року все ж очікуються невеликі морози та опади у вигляді снігу.