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Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні

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В Україні в північно-східний областях в ніч на суботу, 23 березня, розбушувалися руйнівні урагани.

Як передає "Апостроф" з посиланням на регіональні ЗМІ, в місті Токмак (Запорізька область) ураганний вітер приблизно за 10 хвилин зірвав дах на залізничній станції і зніс її на рейки. В результаті НП ніхто не постраждав.

Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні

У Харкові напередодні пройшла гроза. Біля Харківського національного аерокосмічного університету імені Жуковського вітер повалив дерево, а на вулиці Героїв Праці ураганний вітер зірвав з намету тент, а потім підняв в повітря її каркас.

Вночі ж в місті також випав сніг. Покрив був невеликим, місцями сніг вже розтанув.

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Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні
Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні
Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні
Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні

Також сніг випав в окупованому Донецьку. В мережу потрапили фото від користувачів.

Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні
Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні

У Сумах пронісся ураганний вітер зі зливою, градом і грозою. Там пройшла сильна злива, яка перейшла в град. Вітер ламав парасолі і зносив рекламні плакати, валив дерева і завдав шкоди парканам.

Через сильний вітер падали дерева також в Дніпропетровській області.

Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні
Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні
Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні
Сніг, урагани і град: з'явилися фото погодного армагеддона в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні через жахливу погоду загинули люди, багато людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Україна
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