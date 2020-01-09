Сніг та заморозки: синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні

У п'ятницю, 10 січня, в Україні очікується погіршання погоди – дощ та мокрий сніг.
Народна синоптикиня Наталія Діденко в Facebook попередила, що на нашу країну насувається циклон із атмосферним фронтом.
"Опади найбільш імовірні на півночі України, в західних областях, трохи зачеплять центр і, можливо, Харківську область. Значна частина сходу й півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західним, помірним", – зазначила вона.
Метеорологиня повідомила, що температура повітря вдень буде 0...+5 градусів, а вночі від -2 до +3.
У Києві завтра, 10 січня, випадуть дощі з мокрим снігом. Вночі приблизно 0 градусів, вдень +3.
"Надалі особливих змін в такій синоптичній ситуації не видно – хмари, прояснення, мляві "плюси", вогкість і дуже мало білого кольору", – додала Діденко.
Карта погоди
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що на Україну насувається атмосферний фронт.
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