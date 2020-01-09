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9 січня • оновлено в 16:20
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Сніг та заморозки: синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні

1.3т
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У п'ятницю, 10 січня, в Україні очікується погіршання погоди – дощ та мокрий сніг.

Народна синоптикиня Наталія Діденко в Facebook попередила, що на нашу країну насувається циклон із атмосферним фронтом.

"Опади найбільш імовірні на півночі України, в західних областях, трохи зачеплять центр і, можливо, Харківську область. Значна частина сходу й півдня побуде без істотних опадів. Вітер очікується південно-західним, помірним", – зазначила вона.

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Метеорологиня повідомила, що температура повітря вдень буде 0...+5 градусів, а вночі від -2 до +3.

У Києві завтра, 10 січня, випадуть дощі з мокрим снігом. Вночі приблизно 0 градусів, вдень +3.

"Надалі особливих змін в такій синоптичній ситуації не видно – хмари, прояснення, мляві "плюси", вогкість і дуже мало білого кольору", – додала Діденко.

Карта погоди

Карта погоди

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що на Україну насувається атмосферний фронт.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
снігопад погода
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