Сніг та сильний вітер: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди в Україні

В Україні у вівторок, 3 грудня, очікується сніг, а також мокрий сніг – опади при цьому можуть бути дуже сильними. Найскладнішою ситуація буде найближчої ночі.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook. Вдень у вівторок у центральній частині України опади припиняться.

"На заході і півночі очікуються у денні години невеликий сніг та мокрий сніг. На півдні України дощ і місцями мокрий сніг випадатиме переважно найближчої ночі і завтра вранці. У вівторок протягом дня опади у південній частині припиняться, однак у Запоріжжі негода ще затримається", – уточнила Діденко.

Також вона попередила про поривчастий сильний північно-західний вітер.

"Вночі в Україні 0...-5 градусів, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла, на півдні до +4...+6 градусів", – розповіла синоптикиня.

У Києві ввечері у понеділок і найближчої ночі очікується сніг, мокрий сніг, поривчастий північно-західний вітер, на дорогах ожеледиця. У вівторок буде невеликий сніг.

"Температура повітря вночі -2...-4 градусів, вдень 3 грудня близько нуля. Вже з середи опади в Україні припиняться, а з другої половини тижня очікується потепління", – заявила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в понеділок, 2 грудня, очікується різке погіршення погодних умов. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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