Сніг та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

В Україні в середу, 27 березня, прогнозується сильний вітер, мокрий сніг з дощем і похолодання.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, вночі очікується до -3 градусів, вдень +3...+6 градусів. Лише на сході та на південному сході буде тепліше +5...+11 градусів і дощ.
У Києві 27 березня мокрий сніг з дощем, сильний вітер і максимально тільки +4...+5 градусів.
Діденко додала, що з 28 березня погода почне вирівнюватися, до кінця тижня очікується потепління.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що справжня весняна, тепла і сонячна погода в Україні очікується лише ближче до середини квітня.
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