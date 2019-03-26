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Сніг та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

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В Україні в середу, 27 березня, прогнозується сильний вітер, мокрий сніг з дощем і похолодання.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, вночі очікується до -3 градусів, вдень +3...+6 градусів. Лише на сході та на південному сході буде тепліше +5...+11 градусів і дощ.

У Києві 27 березня мокрий сніг з дощем, сильний вітер і максимально тільки +4...+5 градусів.

Сніг та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
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Діденко додала, що з 28 березня погода почне вирівнюватися, до кінця тижня очікується потепління.

Сніг та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що справжня весняна, тепла і сонячна погода в Україні очікується лише ближче до середини квітня.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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