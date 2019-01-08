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Сніг, шквали і мороз до -16: синоптики попередили про похолодання в Україні

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У вівторок, 8 січня, частина території України перебуватиме під впливом холодного повітря.

У південній частині та східних областях очікується сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів, лише на Волині, Львівщині, Карпатах і Закарпатті у другій половині дня сніг, місцями хуртовина з поривами південного вітру 15-20 м/с, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

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Погода в Україні

Информатор

На дорогах України ожеледиця.

У Києві у вівторок без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, помірний, температура вночі 11-13°, вдень 7-9° морозу.

Сніг, шквали і мороз до -16: синоптики попередили про похолодання в Україні

На курортах Єгипту також стає холодніше. У Шарм-ель-Шейху і Хургаді температура повітря вдень не перевищує +20°.

Сніг, шквали і мороз до -16: синоптики попередили про похолодання в Україні
Сніг, шквали і мороз до -16: синоптики попередили про похолодання в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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