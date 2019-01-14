Сніг перейде у дощ: синоптики уточнили прогноз по потеплінню в Україні

У понеділок, 14 січня, в Україні очікується різка зміна погодних умов. Так, у різних регіонах будуть спостерігатися сніг, дощ, відлига, мороз і сильний вітер.

Зокрема, у західних областях очікується потепління до 0 ... + 3 градусів тепла, при цьому в нічний час стовпчики термометрів опустяться до -1 ... -7 градусів, очікується сніг з дощем, у нічний час тільки сніг.

У центральних, північних і східних регіонах буде схожа ситуація, тільки температура на 1-2 градуси нижче і там продовжить падати тільки сніг.

"112 Україна"

На півдні нашої країни — потепління до + 3 ... + 6 градусів у денний час. Уночі стовпчики термометрів покажуть до -2 ... -5 градусів. І вдень, і вночі очікується випадання опадів — спочатку дощ, потім сніг.

Синоптики також прогнозують потенційно небезпечні погодні умови у західних регіонах — сильний вітер.

"14 січня, у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, у горах західної і центральної частини Закарпатської області і у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). На "високогір'ї" у східній частині Закарпатській області очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень). у гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", — сказано в повідомленні.

На курортах Єгипту стане прохолодніше. Зокрема, в Шарм-Ель-Шейху температура не перевищить позначку +18 вдень. Та ж ситуація буде спостерігатися і в Хургаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці наступного тижня Україну чекає істотне потепління і припинення опадів.

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