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26 жовтня • оновлено в 23:18
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Сніг кожен день і до -20: синоптик дав несподіваний прогноз на зиму-2019

5.6т Читати матеріал російською

Справжня зима увірветься в Україну лише з 12 грудня, в перші дні цього місяця морозів не очікується.

Такий прогноз дав народний синоптик Василь Горбань, передають "Вести". Він заявив, що температура буде постійно коливатися - холод буде змінюватися більш теплими днями.

"У перші три-чотири дня грудня місяця буде мінусова температура, потім чотири-п'ять днів +3 +4 градуси. А з 12 грудня і до кінця місяця - морози, але всього -4 -5 градусів. І тільки 24-25 грудня може бути -13 -15 градусів", - прогнозує Горбань.

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При цьому січень і лютий, за словами синоптика, будуть жорсткіші. Сніг буде падати майже кожен день, а температура досягне -20 градусів.

Ілюстрація

Ілюстрація

narodna-pravda.ua

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань раніше дав докладний прогноз погоди на листопад в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Только дурак Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.сегодня может дать прогноз на 10 дней и позже.
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