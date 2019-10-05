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6 жовтня • оновлено в 18:00
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Сніг і заморозки: названа дата появи перших провісників зими в Україні

5.6т Читати матеріал російською

Перші провісники зими у вигляді сильних холодних дощів можливі вже 7-8 листопада.

Про це розповів відомий український синоптик Леонід Горбань, передає НВ. За його словами, після короткого прояснення вони повернуться знову, але вже з мокрим снігом.

Листопад Україні

Листопад Україні

факти

"Листопад очікується дуже холодним. 7-8 листопада будуть сильні холодні дощі, а потім після короткого прояснення вони повернуться вже з мокрим снігом. Після 15 листопада буде прохолодно, аж до нічних заморозків. А в кінці місяця в Україну прорветься холодний атмосферний фронт із Сибіру, який принесе морози і дощ зі снігом", - спрогнозував він.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода снігопад
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Макарский Александр
Макарский Александр
Гидность и томос согреют цеевропейцев
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Кизяки сушите нацисты - ваша новая традиция)))
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