Сніг і заморозки: названа дата появи перших провісників зими в Україні

Перші провісники зими у вигляді сильних холодних дощів можливі вже 7-8 листопада.

Про це розповів відомий український синоптик Леонід Горбань, передає НВ. За його словами, після короткого прояснення вони повернуться знову, але вже з мокрим снігом.

Листопад Україні факти

"Листопад очікується дуже холодним. 7-8 листопада будуть сильні холодні дощі, а потім після короткого прояснення вони повернуться вже з мокрим снігом. Після 15 листопада буде прохолодно, аж до нічних заморозків. А в кінці місяця в Україну прорветься холодний атмосферний фронт із Сибіру, який принесе морози і дощ зі снігом", - спрогнозував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні очікується кілька періодів "золотої осені" : 4-5 днів перед Покровою 14 жовтня і 3-5 днів ще після 20-го числа.

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