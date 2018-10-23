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Увірветься холодний циклон: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

3.8тЧитати матеріал російською

В Україну 24 жовтня прийде циклон, який ускладнить погоду майже на всій території країни.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, повітряна маса із північного заходу Європи принесе дощі, на заході — з мокрим снігом.

Також у регіонах прогнозується сильний вітер, у західних областях — дуже сильний.

"У середу до мокрого і вітряного стану приєднається ще й подальше похолодання", — додала Діденко.

Увірветься холодний циклон: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні
Увірветься холодний циклон: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

Так, температура повітря протягом дня на заході, півночі та у Вінницькій області становитиме +4... +9. У центральних областях — +6... +11 градусів, на сході і півдні — +9... +14 градусів.

Увірветься холодний циклон: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні
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Похолодання і дощ: синоптики дали прогноз погоди в Україні

"У вихідні опадів буде менше, сонця побільшає і всюди відчутно потеплішає. А циклон, відбившись від нас м'ячиком, відскочить уже далеко на північний схід із України", — уточнила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дала детальний прогноз, якою буде зима в Україні.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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