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31 грудня • оновлено в 09:41
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Сніг і ожеледь: якою буде погода в Україні напередодні Нового року

1.4т
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В останній день 2019 року, 31 грудня, в більшості областей України очікуються мокрий сніг з дощем і ожеледь.

Виняток м стануть тільки південні і східні регіони, де опадів не очікується, повідомляється на сторінці Укргідрометцентру в Facebook.

Також синоптики відзначили, що в цей день буде вітряна погода. Вітер буде західний і північно-західний, його швидкість досягне 7-12 м/с. А на півдні взагалі будуть пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується 0-5 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів тепла. У Карпатах протягом – доби 2-7 градусів морозу.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Новини
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Що стосується Києва, то тут погода в останній день року обіцяє бути прохолодною і також вітряною. Вранці небо буде ясним, проте вже в другій половині дня і ввечері почне падати невеликий мокрий сніг з дощем.

Погода 31 грудня

Погода 31 грудня

"Главком"

Температура повітря вдень складе 2-4 градусів тепла, в новорічну ніч – близько 0 градусів. "Однак враховуйте поривчастий північно-західний вітер, адже він додасть дискомфорту. На столичних дорогах спостерігатиметься ожеледиця, тому водії – будьте особливо обережні! Станом на 7:00 в Києві без опадів. Температура повітря – 2 градуси тепла. Атмосферний тиск – 744 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість – 69%", – повідомили в Укргідрометцентрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому прогнозується тепла погода.

У той же час Укргідрометцентр спрогнозував, що на сам Новий рік варто очікувати сніжної і морозної погоди.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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