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27 грудня • оновлено в 06:45
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Сніг і ожеледь: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

1.2т
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У п'ятницю, 27 грудня, в Україну прийде похолодання. Температура повітря наблизиться до нуля, а також на заході країни піде сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температура повітря в західних регіонах складе +1...+3 градуси. Тут очікується ожеледь.

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Синоптикиня попередила про різке погіршання погоди в Україні

"27 грудня в західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця, вночі та вранці у східних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – попередили синоптики.

Сніг і ожеледь: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У центрі буде до +4, пройде сніг з дощем. На сході температура повітря досягне +5 градусів, очікується невеликий дощ. На півдні України буде до +6, тут також пройдуть дощі.

У Києві 27 грудня +1...+3, буде мокрий сніг.

Сніг і ожеледь: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні-2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому очікується тепла погода.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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