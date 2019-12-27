Сніг і ожеледь: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У п'ятницю, 27 грудня, в Україну прийде похолодання. Температура повітря наблизиться до нуля, а також на заході країни піде сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температура повітря в західних регіонах складе +1...+3 градуси. Тут очікується ожеледь.

Новини Синоптикиня попередила про різке погіршання погоди в Україні

"27 грудня в західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця, вночі та вранці у східних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – попередили синоптики.

У центрі буде до +4, пройде сніг з дощем. На сході температура повітря досягне +5 градусів, очікується невеликий дощ. На півдні України буде до +6, тут також пройдуть дощі.

У Києві 27 грудня +1...+3, буде мокрий сніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні-2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому очікується тепла погода.

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