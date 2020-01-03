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3 січня • оновлено в 15:20
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Сніг і морозні ночі: з'явився прогноз погоди в Україні на вихідні

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Найближчими вихідними, 4 та 5 січня, більшість регіонів України накриє мокрий сніг з дощем. Спершу він випаде на заході країни, а ближче до вечора 4 січня – і на півночі.

А вже 5 січня опади поширяться на більшість областей, але будуть періодичними і ненадовго, написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталя Діденко.

Що стосується вітру, то він, за її словами, буде помірно дути з північного заходу. Тільки в західних областях його пориви можуть бути сильними.

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Зима

Зима

kanalukraina.tv

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...-5. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1...+5, а в тимчасово окупованому Криму – до +5...+8.

У Києві 4 січня ввечері і 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ, вдень в суботу ще побуде суха погода. Нічна температура повітря складе -2...-4, а денна – +1...+4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали точний прогноз до кінця зими в Україні. Січень і лютий 2020 року будуть не надто холодними. Водночас очікуються температурні гойдалки.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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