Сніг і морози: синоптик дала прогноз на початок січня в Україні

В Україні 2019 рік почнеться з невеликих перепадів температури повітря, а також опадів та ожеледиці.

"Хроніка новорічної ночі: температура повітря -3-10 градусів, на Харківщині, Луганщині та Сумщині -9-14 градусів, на півдні близько нуля", - повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.

За її прогнозом, 1 січня невеликий сніг найбільш вірогідний на півночі, заході і в центрі. На півдні і на сході істотні опади малоймовірні.

"Кореспондент"

2 січня в Україні, крім південної частини, опади збільшаться і посилиться вітер, а 3 січня посиляться морози.

У Києві вночі 1 січня 2019 року очікується -3-5 градусів, місцями можливий невеликий сніг.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко дала прогноз погоди на Новий рік по всій Україні, згідно з яким очікується помірна температура і опади.

Також вже відомо, чого очікувати на різдвяні свята в Україні та інших європейських країнах.