Сніг і морози до -9: синоптики дали прогноз до кінця тижня в Україні

Погода в Україні в середу, 10 грудня, погіршиться – в декількох регіонах країни накриють дощі з мокрим снігом і вдарять морози.

За прогнозом Укргідрометцентру, лише в східних і частини південних областях не передбачається опадів. Найхолодніше буде в Харківській і Луганській областях – до -9 градусів вночі. Середня температура повітря вдень +1+5.

Синоптики відзначили, що сонячно буде у Волинській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та Криму.

У Києві 10 грудня очікується вдень з мокрим снігом. Згідно з прогнозом метеорологів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі -2-4, вдень -1+1 градусів.

11 грудня погода стане трохи поліпшуватися і дощі з мокрим снігом почнуть відступати. Негода лише продовжиться в західних регіонах країни. Однак вже на вихідні 12-13 грудня в країні випаде сніг, і посиляться морози.

У столиці також прогнозується погіршення погоди на 12-13 грудня. Синоптики повідомили, що сніг буде йти вночі і вдень. При цьому температура буде триматися на рівні -1+1 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Миколая, Різдво і Новий рік.