Сніг і мороз: з'явився уточнений прогноз погоди на Новий рік

В Україні на Новий Рік-2020 прийде зимова погода – температура повітря опуститься до "мінуса", а також очікується сніг.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру, фахівці якого попередили, що на всіх дорогах, крім південних областей, очікується ожеледиця.

Ілюстрація slovoidilo.ua

"В Україні, крім більшості східних областей та Приазов'я, вночі помірний (на Прикарпатті значний) сніг, вдень невеликий сніг, на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, подекуди налипання мокрого снігу", – йдеться в повідомленні.

У понеділок, 30 грудня, переважатиме суха погода. Температура повітря в західних областях вночі опуститься до -7 градусів, вдень прогріється до 0. На Сході очікується вночі -2... -4, а вдень – -1... +1.

У центральних областях стовпчик термометра вночі опуститься до -7, а вдень очікується 0. На Півдні вночі буде до -5, а вдень до +4. У Києві переважатиме сонячна погода: вночі -3... -5, удень 0... -2.

У вівторок, 31 грудня, випаде сніг. Температура повітря у західних областях вночі опуститься до -7 градусів, вдень прогріється до +2. На Сході очікується вночі -3... -6, а вдень – -1... +1.

У центральних областях стовпчик термометра вночі опуститься до -7, вдень -1... +2. На Півдні вночі буде до -7, а вдень до +4, без опадів. У Києві вночі -3... -5, удень 0... +2.

У новому році 1 січня, майже на всій території України буде сніжно. Температура повітря в західних областях вночі до -2, вдень прогріється до +4. На Сході очікується вночі до -1, а вдень до +2.

У центральних областях стовпчик термометра вночі опуститься до -2, а вдень очікується +3. На Півдні вночі буде до -1, а вдень до +4. У Києві пройде сніг: вночі -1 ... +1, удень +1 ... +3 і сніг.

У четвер, 2 січня, буде сонячно і тепло. Температура повітря в західних областях вночі опуститься до -2, вдень прогріється до +4. На Сході очікується вночі до -4, а вдень до +1.

У центральних областях стовпчик термометра вночі опуститься до -3, вдень до +3. На Півдні вночі буде до -2, а вдень до +4. У Києві вночі -1... -3, удень +1... + 3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому прогнозується тепла погода.

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