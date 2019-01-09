Сніг і мороз до -16: синоптики уточнили прогноз по похолоданню в Україні

У середу, 9 січня, в Україні буде зберігатися сніжна і морозна погода.

У східних областях очікується помірний, у західних областях – невеликий (уночі на Закарпатті значний) сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр. Температура вночі 11-16°, у західних, східних, Дніпропетровській областях 5-10° морозу; вдень 4-9° морозу, на Прикарпатті, Закарпатті та півдні країни 1-6° морозу, в Криму та на півдні Одеської області 0-5° тепла.

У Києві 9 січня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.

На курортах Єгипту також стає холодніше. У Шарм-ель-Шейху і Хургаді температура повітря вдень не перевищує + 20 °.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.