Сніг і мороз до -13: синоптики уточнили прогноз погоди на Різдво в Україні

В Україні на Різдво, 7 січня, збережеться холодна погода без істотних опадів

У Карпатах, східних і південних областях очікується невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 7 січня 8-13°, у західних і південних областях 5-10° морозу. У Криму невеликий сніг, температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу.

Погода в Україні ТСН

У Києві збережеться холодна погода без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 6-11° морозу.

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :