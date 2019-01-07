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Сніг і мороз до -13: синоптики уточнили прогноз погоди на Різдво в Україні

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В Україні на Різдво, 7 січня, збережеться холодна погода без істотних опадів

У Карпатах, східних і південних областях очікується невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 7 січня 8-13°, у західних і південних областях 5-10° морозу. У Криму невеликий сніг, температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу.

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Вдарить до -15: синоптики дали точний прогноз погоди по Україні

Погода в Україні

Погода в Україні

ТСН

У Києві збережеться холодна погода без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 6-11° морозу.

Сніг і мороз до -13: синоптики уточнили прогноз погоди на Різдво в Україні

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

  • Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

  • У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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