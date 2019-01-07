Сніг і мороз до -13: синоптики уточнили прогноз погоди на Різдво в Україні

В Україні на Різдво, 7 січня, збережеться холодна погода без істотних опадів
У Карпатах, східних і південних областях очікується невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.
Температура вночі 7 січня 8-13°, у західних і південних областях 5-10° морозу. У Криму невеликий сніг, температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу.
Погода в Україні
ТСН
У Києві збережеться холодна погода без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 6-11° морозу.
Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.
У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.
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