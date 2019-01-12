Сніг і лавинна небезпека: синоптики попередили про складну погоду в Україні

В Україні 13 січня очікується місцями сніг, на Закарпатті помірний мокрий сніг, лише в південній частині без опадів, на дорогах ожеледиця.

Як повідомив Укргідрометцентр, оголошено штормове попередження.

Сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами очікується 13-14 січня в горах Закарпатської області, 14 січня - в горах Івано-Франківської та Львівської областей.

У гірських районах центральної і східної частини Закарпатської області - загроза зсувів снігу на дороги.

Середня лавинна небезпека (2 рівень) зберігається 13 січня в горах Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей, 14 січня - в горах Чернівецької області.

Температура вночі становитиме 3-8° морозу, в східній частині і Карпатах 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. В кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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