Сніг і крижаний дощ: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні
В Україні 7 травня ще сильніше погіршаться погодні умови – окрім дощів із грозами, у деяких областях очікуються сильний вітер та мокрий сніг.
У багатьох регіонах через це оголошено штормове попередження. Такий прогноз на четвер дали синоптики Укргідрометцентру.
Прогнозуються помірні та значні холодні дощі по всій країні;
Пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с;
Температура повітря подекуди опуститься до +1 градуса.
За даними синоптиків, у четвер значні дощі пройдуть по всій території країни. Тоді як грозова погода спостерігатиметься на заході, а також у центральних областях.
У Карпатах йтиме мокрий сніг, очікується та посилення вітру до 15-20 м/с.
Температура вдень в Україні буде на рівні +10… +15, у східних та більшості південних областей – до +16… +21 градуса. На високогір'ї Карпат, де вночі спостерігалися заморозки до -3, вдень повітря прогріється лише до +1… +6 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у західних областях України 7 травня прогнозують значну сніголавинну небезпеку – зранку там випало до 15 сантиметрів снігу.