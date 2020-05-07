Сніг і крижаний дощ: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні 7 травня ще сильніше погіршаться погодні умови – окрім дощів із грозами, у деяких областях очікуються сильний вітер та мокрий сніг.

У багатьох регіонах через це оголошено штормове попередження. Такий прогноз на четвер дали синоптики Укргідрометцентру.

Прогнозуються помірні та значні холодні дощі по всій країні;

Пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с;

Температура повітря подекуди опуститься до +1 градуса.

За даними синоптиків, у четвер значні дощі пройдуть по всій території країни. Тоді як грозова погода спостерігатиметься на заході, а також у центральних областях.

У Карпатах йтиме мокрий сніг, очікується та посилення вітру до 15-20 м/с.

Температура вдень в Україні буде на рівні +10… +15, у східних та більшості південних областей – до +16… +21 градуса. На високогір'ї Карпат, де вночі спостерігалися заморозки до -3, вдень повітря прогріється лише до +1… +6 градусів.

Погода в Україні 7 травня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у західних областях України 7 травня прогнозують значну сніголавинну небезпеку – зранку там випало до 15 сантиметрів снігу.