Сніг і до 9 морозу: з'явився свіжий прогноз в Україні на перший день зими. Карта
Погода в Україні у вівторок, 1 грудня, днем буде прохолодною, а вночі вдарить істотний мороз.
За даними Українського гідрометцентру, вітер очікується східний, північно-східний 7-12 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).
Мокрий сніг піде вночі і вдень у північних, центральних і частково південних областях.
Температура повітря вночі від 0 до 3 морозу, на півдні – +1...+3, на заході – від 4 до 9 морозу.
Удень по країні очікується від 0 до 4 тепла, у Житомирській, Київській і Вінницькій областях – до 1 морозу.
Погода в Києві 1 грудня буде сонячною, удень від 1 морозу до 1 тепла, уночі – -2...-4.
Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував в Україні зимове "бабине літо".