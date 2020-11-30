Сніг і до 9 морозу: з'явився свіжий прогноз в Україні на перший день зими. Карта

Юрій Сергієнко Суспільство 22:13, 30.11.2020 Оновлено: 22:28, 30.11.2020

Погода в Україні у вівторок, 1 грудня, днем буде прохолодною, а вночі вдарить істотний мороз.

За даними Українського гідрометцентру, вітер очікується східний, північно-східний 7-12 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Мокрий сніг піде вночі і вдень у північних, центральних і частково південних областях.

Температура повітря вночі від 0 до 3 морозу, на півдні – +1...+3, на заході – від 4 до 9 морозу.

Удень по країні очікується від 0 до 4 тепла, у Житомирській, Київській і Вінницькій областях – до 1 морозу.

Погода в Києві 1 грудня буде сонячною, удень від 1 морозу до 1 тепла, уночі – -2...-4.

Прогноз погоди в Україні на 1 грудня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував в Україні зимове "бабине літо".

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