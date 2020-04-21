Сніг і заморозки: синоптик дав несподіваний прогноз погоди в Україні до кінця квітня

До кінця квітня погода в Україні буде нестабільною, очікують навіть сніг.

Про це OBOZREVATEL розповів синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило. "У другій половині квітня у нас дуже складна погода. Буде прохолодно, вночі можливі заморозки, а вдень температура становитиме +10 градусів, іноді +15", – сказав Мурмило.

Квітень буде прохолодним

Синоптик стверджує, що така погода в квітні в рамках норми й трохи нижче. "Для людей холодно, але, за кліматичними нормами, температура зовсім незначно менша", – підкреслив він.

Обіцяють дощ зі снігом

Є ймовірність, що в дні, що залишилися, випаде навіть мокрий сніг. Але, за словами Мурмила, він не створюватиме стійкого покриву, а буде відразу танути. І це теж характерно для квітня.

Також місцями пройдуть дощі, але вони будуть невеликими.

Але все-таки вже весна

Згідно з прогнозом сайту Gismeteo, до кінця місяця в Києві обіцяють температуру +11...+18 та невеликі дощі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні на початку тижня, з 20 квітня, істотно погіршиться – очікуються сильні нічні заморозки в повітрі та на ґрунті. Водночас ближче до кінця тижня умови покращаться – вже в п'ятницю, 24 квітня, в декількох областях прогнозується до +19.