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Сніг, дощ і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

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У п'ятницю, 28 грудня, в Україні вночі місцями пройде невеликий сніг, а вдень, крім східної частини, помірний, на заході та півдні — із дощем.

Також спостерігатиметься налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень на Правобережжі місцями шквальний вітер 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря у західних областях і в Криму вночі від 3 морозу до 2 тепла, удень 0... +5 градусів. У східних областях та на півночі Лівобережжя уночі -8... -13, удень -4... -9 градусів. На решті території уночі -1... -6 градусів, удень від 3 морозу до 2 градусів тепла.

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Сніг в Україні

Сніг в Україні

События

У Києві та області вдень помірний сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3... -5 градусів, удень близько до 0.

Сніг, дощ і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Тим часом на курортах Єгипту також стає прохолодніше. Зокрема, в популярному Шарм-ель-Шейху стовпчики термометрів опустяться до +18. Аналогічна картина спостерігатиметься і в Хургаді.

Сніг, дощ і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Сніг, дощ і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну 28 грудня атмосферний фронт принесе погіршення погодних умов, через що жителі країни можуть відчути сонливість.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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