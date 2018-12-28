Сніг, дощ і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

У п'ятницю, 28 грудня, в Україні вночі місцями пройде невеликий сніг, а вдень, крім східної частини, помірний, на заході та півдні — із дощем.

Також спостерігатиметься налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень на Правобережжі місцями шквальний вітер 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря у західних областях і в Криму вночі від 3 морозу до 2 тепла, удень 0... +5 градусів. У східних областях та на півночі Лівобережжя уночі -8... -13, удень -4... -9 градусів. На решті території уночі -1... -6 градусів, удень від 3 морозу до 2 градусів тепла.

Сніг в Україні События

У Києві та області вдень помірний сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3... -5 градусів, удень близько до 0.

Тим часом на курортах Єгипту також стає прохолодніше. Зокрема, в популярному Шарм-ель-Шейху стовпчики термометрів опустяться до +18. Аналогічна картина спостерігатиметься і в Хургаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну 28 грудня атмосферний фронт принесе погіршення погодних умов, через що жителі країни можуть відчути сонливість.