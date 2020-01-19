Сніг буде? З'явився прогноз погоди на початок тижня в Україні

У понеділок, 20 січня, на Україна знову очікує суха погода без опадів і відчутного морозу.

Такий прогноз у своєму Telegram-каналі дала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, антициклон Ekart розігнав із більшої частини Європи дощі і сніги, витіснивши опади на Середземномор'я, Атлантику і північ Скандинавії.

Температура повітря в Україні буде без особливих змін, протягом дня очікується від 0 до +4 градусів, на сході місцями 0-2 градуси морозу. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, некомфортний.

Антициклон Ekart розгулявся в Європі Telegram-канал Наталії Діденко

У Києві 20 січня опади малоймовірні, температура повітря вдень – близько 0 ...+ 2 градусів. Північно-західний вітер також буде поривчастим.

З'явився прогноз на початок тижня в Україні nashemisto.dp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Синоптик Володимир Деркач попередив, що взимку українців чекає мінлива погода: різкі перепади температур, кілька сплесків морозів і навіть дощі.

Вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15° вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

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