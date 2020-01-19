Сніг буде? З'явився прогноз погоди на початок тижня в Україні

У понеділок, 20 січня, на Україна знову очікує суха погода без опадів і відчутного морозу.
Такий прогноз у своєму Telegram-каналі дала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, антициклон Ekart розігнав із більшої частини Європи дощі і сніги, витіснивши опади на Середземномор'я, Атлантику і північ Скандинавії.
Температура повітря в Україні буде без особливих змін, протягом дня очікується від 0 до +4 градусів, на сході місцями 0-2 градуси морозу. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, некомфортний.
Антициклон Ekart розгулявся в Європі
Telegram-канал Наталії Діденко
У Києві 20 січня опади малоймовірні, температура повітря вдень – близько 0 ...+ 2 градусів. Північно-західний вітер також буде поривчастим.
З'явився прогноз на початок тижня в Україні
nashemisto.dp.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Синоптик Володимир Деркач попередив, що взимку українців чекає мінлива погода: різкі перепади температур, кілька сплесків морозів і навіть дощі.
Вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15° вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".