''Сніг-б*ндерівець'': окупантів ''спалили'' на новій брехні в ''ДНР''

Окупований Донецьк опинився в сніговому полоні через бездіяльність так званої "влади ДНР".

Про це в своєму блозі для OBOZREVATEL написав блогер Фашик Донецький, поділившись також зробленими в місті знімками. На кадрах видно, що двори потопають у снігу, в той час, як пропагандистські ресурси похвалилися "ідеально чистим" центром. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Але сніг. Сніг – він, с*ка, б*ндерівець. Він приходить несподівано з метою дискредитувати окупаційну владу і показати, що рукож*па окупаційна влада думає тупо про те, щоб вкрасти, а не про благоустрій міста", – пише блогер.

фашиків Донецький

"Можна скільки завгодно знімати фейкові сюжетики про те, що трибуквенне непорозуміння розвивається, і як чистять сніг в Донецьку, але виїхавши за центр міста або в ту ж Макіївку все видно: прочищені тільки основні магістралі, а бурульки на дахах і двори – все в снігу" , – зазначив він.

Причина, на думку блогера, зрозуміла – вся "еліта" живе в центральній частині міста, не думаючи про околиці. "Чому не чистять сніг в Донецьку? Тому що в гонитві за крадіжками і економією палива окупаційна влада вирішили виїхати на рабській праці ДРСУ – нехай лопатами махають", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з магазинів "ДНР" зникла українська сіль.