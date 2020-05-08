Снайпер ЗСУ Володимир з позивним "Борода" поділився особистою драмою, яка привела його на фронт російсько-української війни.

Історію захисника опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Чоловік розповів, що добровільно пішов на Донбас після загибелі від рук окупантів його учня.

"Мій учень загинув десь тут, у Донецькій області. У 2015 році підірвався з товаришем на розтяжці. І я пішов за ним. Працювали на металобазі, вчив його працювати на прокатному верстаті, а сам повинен був перейти на іншу посаду. Він пішов добровольцем, і трапилося те, що трапилося", – розповідає воїн.

Після втрати близького товариша він вирішив також піти добровольцем на війну в його батальйон. Свою службу Володимир почав в Краматорську, потім був одним з "кіборгів" ДАП, де і пробув до демобілізації.

Снайпер ЗСУ Facebook "Повернись живим"

Після неї "Борода" три роки був удома, але його все одно постійно тягнуло на фронт. У підсумку, коли чоловіка викликали на збори оперативного резерву, він підписав новий контракт. Зараз Герой захищає передові позиції української армії в складі Закарпатського Легіону – 128 ОГШБр ЗСУ в Донецькій області.

За словами захисника, зі снайперським ремеслом він мав справу ще у далекому 1993 році, під час строкової служби. З кульовою стрільбою познайомився ще у 1988 році. Потім служив в Первомайську, охороняв пускові шахти стратегічних ракет. Був стрільцем розвідки. Через багато років весь цей досвід став у нагоді йому для захисту рідної країни.

Вдома на Володимира чекають дружина, діти і п'ятеро онуків. Боєць зізнався, що мріє після завершення ротації піти на рибалку. "Мрія проста, отже здійсненна", – посміхаючись, сказав воїн.

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