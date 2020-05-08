Головна Новини
8 травня • оновлено в 08:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Снайпер ЗСУ розповів, як пішов на війну помститися за учня: зворушлива історія

Читати матеріал російською

Снайпер ЗСУ Володимир з позивним "Борода" поділився особистою драмою, яка привела його на фронт російсько-української війни.

Історію захисника опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Чоловік розповів, що добровільно пішов на Донбас після загибелі від рук окупантів його учня.

"Мій учень загинув десь тут, у Донецькій області. У 2015 році підірвався з товаришем на розтяжці. І я пішов за ним. Працювали на металобазі, вчив його працювати на прокатному верстаті, а сам повинен був перейти на іншу посаду. Він пішов добровольцем, і трапилося те, що трапилося", – розповідає воїн.

Після втрати близького товариша він вирішив також піти добровольцем на війну в його батальйон. Свою службу Володимир почав в Краматорську, потім був одним з "кіборгів" ДАП, де і пробув до демобілізації.

Снайпер ЗСУ

Снайпер ЗСУ

Facebook "Повернись живим"

Після неї "Борода" три роки був удома, але його все одно постійно тягнуло на фронт. У підсумку, коли чоловіка викликали на збори оперативного резерву, він підписав новий контракт. Зараз Герой захищає передові позиції української армії в складі Закарпатського Легіону – 128 ОГШБр ЗСУ в Донецькій області.

За словами захисника, зі снайперським ремеслом він мав справу ще у далекому 1993 році, під час строкової служби. З кульовою стрільбою познайомився ще у 1988 році. Потім служив в Первомайську, охороняв пускові шахти стратегічних ракет. Був стрільцем розвідки. Через багато років весь цей досвід став у нагоді йому для захисту рідної країни.

Вдома на Володимира чекають дружина, діти і п'ятеро онуків. Боєць зізнався, що мріє після завершення ротації піти на рибалку. "Мрія проста, отже здійсненна", – посміхаючись, сказав воїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше морський піхотинець ЗСУ Микола Вандровський поділився з українцями особистою історією про війну на Донбасі, яка повністю перевернула його життя. Він повинен був стати вчителем, але відмовився від кар'єри педагога заради захисту України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
6
Смішно
6
Цікаво
13
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Пусть этот захисник поскорее отправляется к пи.дару бан.дере и прихватит с собой побратимів
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги