"Забруднення немає!" Синоптики дали пояснення смогу в Україні

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського запевнили, що в українських містах нібито немає смогу, оскільки в повітрі перевищений вміст небезпечних речовин.

Відповідна заява з'явилася на сайті організації.

"Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, як головна організація з питань методичного керівництва мережею спостережень за хімічним забрудненням навколишнього середовища повідомляє, що за даними спостережень мережі гідрометеорологічних організацій концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишалися в своїх звичних параметрах", – йдеться у повідомленні.

Синоптики дали пояснення смогу в Україні Інформатор

Зокрема, зазначається, що в Києві максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на стаціонарних постах коливалися в межах 0,4-1,0 ГДК (гранично допустима концентрація), у Вінниці – 0,3-0,4 ГДК, у Харкові – 0,3-0,8 ГДК, у Кропивницькому – 0,6 ГДК.

Експерти запевнили, що за останні дні концентрації оксиду вуглецю, які характеризувалися, як високі, на мережі моніторингу гідрометслужби не зареєстровані.

"Осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Але за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано", – додали в обсерваторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні зафіксовано найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю або США.

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