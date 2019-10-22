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22 жовтня • оновлено в 16:02
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Смог в Україні: гідрометцентр зробив обнадійливу заяву

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Рівень забруднень в повітрі в містах України не перевищує гранично допустиму норму.

Про це на брифінгу 22 жовтня заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляє Укрінформ.

"Підстав для занепокоєння, що мали місце нещодавно серед громадських організацій, і які поширювалися ЗМІ, немає", - сказав він.

За даними спостережень, у всіх великих містах концентрація оксиду вуглецю становила від 0,1 до 1,4, якщо порівнювати з гранично допустимою концентрацією, яка становить 5 мікрограмів на кубічний метр.

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Кульбіда зазначив, що тільки в таких містах, як Дніпро, Львів, Одеса, Кам'янка, відбулося перевищення гранично допустимої концентрації, але пояснив, що таке перевищення характерно для осіннього періоду, і нічого надзвичайного на території України не відбувається.

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"Це звичайний режим забруднення оксиду вуглецю. Ще є перевищення по деяким іншим параметрам, але знову ж, незначне", - переконує він.

Таким чином, за його словами, можна зробити висновок, що "нічого надзвичайного в Україні з точки зору атмосферного повітря не відбулося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні був зафіксований найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), на рівні з промисловими районами Китаю або США.

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Місце
Україна
Тег
Укргідрометцентр
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