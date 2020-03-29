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29 березня • оновлено в 12:33
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Андрій Ілларіонов
Андрій Ілларіонов
Російський політик та економіст Всі статті автора

Коронавирусом заболеет миллион людей, умрет сто тысяч

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По состоянию на 28 марта пандемия охватила 205 стран и территорий мира, число диагностированых на коронавирусную инфекцию достигло 670 тыс.чел. (неделю назад – 307 тыс.чел.). В последние три дня число заболевших увеличивалось в среднем на 72 тыс.чел. в день по сравнению с 32 тыс.чел. 21 марта и 9 тыс.чел. 15 марта.

Число умерших в мире на 28 марта превысило 30 тыс.чел. по сравнению с 13 тыс.чел. 21 марта и 5,8 тыс.чел. 14 марта. В последние три дня число умерших в мире увеличивалось на 3,5 тыс.чел. в день по сравнению с 1,6 тыс.чел. в день неделю назад и 700 чел. в день две недели назад.

Лидером по числу заболевших стали США – свыше 125 тыс.чел. заболевших.

Наибольшее число погибших в Италии – свыше 10 тыс.чел.

Коронавирусом заболеет миллион людей, умрет сто тысяч

Летальность от коронавирусной инфекции (число умерших в процентах от числа диагностированных) в мире выросла до 4,6% (по сравнению с 4,3% неделю назад, 3,8% две недели назад и уровнем 3,4%, названным ВОЗ 3 марта). Летальность от коронавирусной инфекции в мире почти в 50 раз превышает летальность от обычного гриппа (около 0,1%). Летальность в Европе превышает 6%.

Смертность от коронавирусной инфекции (на 1 млн жителей) в мире превысила 3,3, в Европе – достигла 40, что почти в 20 раз выше, чем в Китае, и в 12 раз выше, чем в среднем в мире.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Китае практически перестала расти. Зато в Европе эпидемия набирает масштабы. За один день 28 марта в Европе умерли 2758 чел. по сравнению с 1378 чел. неделю назад и 501 чел. две недели назад. Сейчас в Европе от коронавирусной инфекции в день умирает людей примерно в тысячу раз больше, чем в Китае (3 чел.).

Коронавирусом заболеет миллион людей, умрет сто тысяч

Самая тяжелая ситуация по-прежнему наблюдается в Сан-Марино, Италии, Испании. За один день 28 марта в Испании умерли 878 чел., в Италии – 889 чел.

Фактическая летальность от коронавирусной инфекции составляет: в Испании 8,0%, в Сан-Марино – 9,8%, в Италии – 10,8%, в т.ч. в Ломбардии – 15,1%.

Смертность от коронавирусной инфекции (на 1 млн жителей) увеличилась: в Европе – до 40 чел., в Испании – до 124 чел., в Италии – до 166 чел. в т.ч. в Ломбардии – до 591 чел., в Сан-Марино – до 648 чел.

Среднедневная смертность от коронавирусной инфекции

Скептические наблюдатели по-прежнему выражают сомнения относительно масштабов разворачивающейся эпидемии, предлагая сравнивать данные о дневной смертности от коронавирусной инфекции с показателями дневной смертности по известным болезням или же по отдельным странам и регионам. Последуем этому совету.

Сравнение с туберкулезом

Буквально несколько дней назад один из читателей этого блога утверждал, что показатели дневной заболеваемости и смертности от коронавируса несравнимы с данными по туберкулезу.

По данным ВОЗ в 2018 г. туберкулезом в мире заразилось 2 млн.чел., в том же году от туберкулеза скончалось 1,2 млн.чел. В расчете на день эти цифры составляют 27397 и 3288 чел. соответственно.

В последние три дня (26, 27 и 28 марта) коронавирусной инфекцией в мире заразилось 217 тыс.чел., или в среднем 72,3 тыс.чел. в день, что в 2,6 раза больше, чем среднедневное число заболевших туберкулезом в 2018 г. В последние три дня от коронавируса умирали в среднем в день 3560 чел. в день, что на 8% больше среднедневного числа умиравших от туберкулеза в 2018 г.

Строго говоря, эти данные не совсем сопоставимы, поскольку для туберкулеза используются среднедневные данные из расчета в целом за 2018 год, а для коронавируса – фактические данные только за три дня марта 2020 года. В то же время пандемия коронавируса только начинается, и какими будут ее фактические результаты по итогам за весь 2020 год сегодня предсказать невозможно.

Испания

В видео ниже Оксана Фомина, работающая доктором в испанском Тенерифе, сообщает официальные данные Минздрава Испании – средневная смертность в стране составляет в целом за год 1150 человек, в том числе зимой – 1170-1180 чел., летом – 1105 чел. От гриппа в среднем в день в Испании умирает 5 человек.

По словам О.Фоминой, в последние дни от коронавируса в Испании умирало 700-800 чел. в день.

По официальным данным от коронавируса в Испании в последние три дня погибало в среднем по 793 чел., в т.ч. 26 марта – 931 чел., 27 марта – 569 чел., 28 марта – 793 чел. Таким образом, общая дневная смертность по сравнению с доэпидемическим временем выросла примерно на 70%.

Италия

Об отклонении среднедневной смертности от базового тренда, определенного по предыдущим годам, свидетельствуют графики из очередного доклада Минздрава Италии за 11-ю неделю года – с 8 по 14 марта.

Коронавирусом заболеет миллион людей, умрет сто тысяч

Следует иметь в виду, что графики заканчиваются данными двухнедельной давности. В течение 11-й недели от коронавируса погиб 1071 чел. В следующую (12-ю) неделю, еще не отраженную на графиках, число смертей от коронавируса в Италии выросло более чем втрое (3384 чел.), а в последнюю (13-ю) неделю – почти впятеро по сравнению с неделей 8-14 марта (5198 чел.). Отражение этого роста на графиках мы увидим в ближайшее время.

Ломбардия

В Ломбардии, итальянской провинции с населением в 10 млн.чел., в 2019 году умерло 106 тыс.чел. Это означает, что в Ломбардии в прошлом голу умирало в среднем по 289 человек в день.

За неделю с 21 по 28 марта 2020 года во всей Ломбардии от коронавируса погибало в среднем по 420 чел. в день, в том числе 27 марта – 541 чел., 28 марта – 542 чел. Это почти вдвое больше, чем в среднем в доэпидемический "мирный" период.

Прогноз

При сохранении нынешних трендов число заболевших в мире превысит 1 миллион человек не позже 2 апреля. Число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысит 100 тысяч человек к 7-8 апреля.

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Автор
Андрій Ілларіонов Андрій Ілларіонов
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
Джерело
Джерело: aillarionov.livejournal.com
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как сказал зам Супрун и нынешний министр Всеравно они все умрут. Это настроение медработников эффективно лечить больных. Благородная профессия, блин...
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