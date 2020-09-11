В Україні знизилася смертність від коронавірусу – МОЗ

В Україні порівняно з минулим тижнем кількість смертей серед пацієнтів із COVID-19 зменшилася в 1,4 раза.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Центру громадського здоров'я МОН. Нагадаємо, станом на 11 вересня у країні зареєстровано 3076 випадків смертей серед пацієнтів із коронавірусом.

Показник смертності – 8,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,1%. У статево-віковій структурі померлих переважали чоловіки – 1660 (54,0%) і особи віком 50 років і старше (92,0%).

За даними ЦГЗ, показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в:

Кіровоградській області – 5,4%;

Закарпатській області – 3,3%;

Львівській області – 2,8%;

Чернівецькій області – 2,6%;

Херсонській області – 2,4%;

Миколаївської області – 2,4%;

Полтавської області – 2,3%;

Івано-Франківській області – 2,3%;

Дніпропетровської області – 2,3%.

"80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легенів, неврологічні хвороби та інші", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в 52,1% померлих із супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит або ожиріння тощо.

Серед померлих інфікованих було 104 медичних працівники з 22 регіонів України. Летальність серед медиків склала 0,8%. Найвища – в Кіровоградській (3,4%) і Миколаївській (2,0%) областях.

Серед померлих медиків переважали жінки – 69 осіб (66,3%) й особи 50 років і старше (84,6%).

Серед померлих 2754 особи були госпіталізовані в регіональні установи охорони здоров'я, де отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії і перебували на штучній вентиляції легенів або екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлені за минулу добу, що стало новим "рекордом" за добовим приростом. Від COVID-19 у країні померли вже 3076 осіб (+53 за добу), а 67 005 пацієнтів (+1128) повністю побороли хворобу.

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