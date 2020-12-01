Інфекціоніст заявив, що статистика смертності від COVID-19 в Україні вища, на рівні Польщі

Статистика смертності від коронавірусу складається з трьох компонентів, але не всі вони враховуються під час підрахунку даних в Україні.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "Важко говорити, яка насправді в Україні реальність, для цього потрібно більш ретельне дослідження, але я не думаю, що ми суттєво відрізняємося від тієї ж Польщі", – зазначив він.

Як пояснив медик, оцінюючи смертність від коронавірусу, епідеміологи розрізняють три компоненти. "Перший – це безпосередня смертність під час захворювання на COVID-19. І дійсно в Україні цей показник є нижчий, ніж у Європі", – сказав Курпіта.

Другий компонент – віддалені наслідки самого коронавірусу. "Коли люди мають ускладнення з боку серцево-судинної системи чи інших систем через 3-4 тижні після захворювання, і тоді вони не потрапляють у статистику смертності", – пояснив він.

Третій компонент стосується не безпосередньо коронавірусу, а смертей від тих хвороб, які не лікували внаслідок певних обмежень медичної допомоги. "Коли люди з іншими хронічними захворюваннями через страх або через обмеження не звертаються по медичну допомогу", – пояснив лікар.

У цьому контексті Курпіта нагадав, що в Україні зберігається високий відсоток смертності від серцево-судинних захворювань. "Але ми розуміємо, що сам по собі COVID-19 провокує порушення згортання крові, на якому можуть прогресувати серцево-судинні захворювання", – пояснив він.

Нагадаємо, згідно з даними Worldometer, станом на 1 грудня в Польщі від COVID-19 померли понад 17 тисяч осіб, в Україні – понад 12,5 тисяч осіб.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 30 листопада Україна опинилася на 4 місці в Європі за швидкістю поширення коронавірусної інфекції.