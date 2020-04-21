Смертність від COVID-19 в Україні: в РНБО наочно показали, хто в зоні ризику

Станом на 21 квітня показник смертності в Україні від коронавірусу становить 2,6%. При цьому в кількісному співвідношенні ті, хто одужав, вже значно перевищують число летальних випадків.

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Співвідношення летальних випадків із числом тих, хто одужав РНБО

Про це йдеться в оперативній інформації про поширення COVID-19 і заходи, які вживаються для боротьби з епідемією. Матеріали оприлюднені РНБО.

Згідно з офіційною статистикою, розподіл всіх випадків смертей за віковими групами виглядає так:

Смертність від коронавірусу в Україні РНБО

0-9 років – 0%;

10-19 років – 0,6%;

20-29 років – 0%;

30-39 років – 4,3%;

40-49 років – 9,3%;

50-59 років – 17,4%;

60-69 років – 28%;

70-79 років – 23,6%;

80-89 років – 16,1%;

90-100 років – 0,6%.

Смертність від коронавірусу Слово і Діло

Також акцентується увага на тому, що 48% летальних випадків припадає на жінок (77 загиблих) і 52% – на чоловіків (84 смерті).

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