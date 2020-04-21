Смертність від COVID-19 в Україні: в РНБО наочно показали, хто в зоні ризику
Станом на 21 квітня показник смертності в Україні від коронавірусу становить 2,6%. При цьому в кількісному співвідношенні ті, хто одужав, вже значно перевищують число летальних випадків.
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Про це йдеться в оперативній інформації про поширення COVID-19 і заходи, які вживаються для боротьби з епідемією. Матеріали оприлюднені РНБО.
Згідно з офіційною статистикою, розподіл всіх випадків смертей за віковими групами виглядає так:
0-9 років – 0%;
10-19 років – 0,6%;
20-29 років – 0%;
30-39 років – 4,3%;
40-49 років – 9,3%;
50-59 років – 17,4%;
60-69 років – 28%;
70-79 років – 23,6%;
80-89 років – 16,1%;
90-100 років – 0,6%.
Також акцентується увага на тому, що 48% летальних випадків припадає на жінок (77 загиблих) і 52% – на чоловіків (84 смерті).
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також в РНБО розповіли, що кількість заражених коронавірусом в ОРДЛО досягла 60 осіб, а в тимчасово окупованому Криму – 63.
Нагадаємо, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано вже 6125 випадків зараження коронавірусом. 161 особа померла. 367 українцям із COVID-19 вдалося одужати. За добу виявили 415 нових випадків зараження.