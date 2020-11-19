Смертність від COVID-19 в Україні перевищила рекордну позначку за добу
Минулої доби вірус забрав життя 257 українців
Найбільше від нього померло жителів Дніпропетровщини
Попередній рекорд у країні було встановлено 17 листопада
В Україні два дні поспіль фіксують найбільшу з початку пандемії коронавірусу кількість смертей від нього. Минулої доби COVID-19 забрав життя ще 257 українців.
Це на один летальний випадок більше, ніж напередодні. Таку статистику за 18 листопада, на рівні з рекордною кількістю нових заражень у країні, надали глава МОЗ Максим Степанов у Facebook і сайт РНБО.
Крім Чернігівщини, смерть пацієнтів від ускладнень цієї хвороби попередньої доби зафіксовано в кожному регіоні. Зокрема, найбільше померло жителів Дніпропетровщини – 39, Києва – 34, Донецької області – 21, Полтавської і Чернівецької – по 15, Львівської і Київської – по 14.
Загальна кількість летальних випадків від COVID-19 у країні досягла 10 369.
Зазначимо: минулої доби в Україні вперше зафіксували понад 13 357 нових заражених COVID-19. Так, станом на ранок четверга, 19 листопада, у країні офіційно зареєстровано 583 510 інфікувань. Водночас ще 7400 українців змогли побороли хворобу – загалом 266 479.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що в Європі знизилися темпи поширення COVID-19, однак продовжує зростати смертність від цього захворювання.
Фонд COVAX підтвердив, що Україні безкоштовно виділять вакцину проти COVID-19 для 20% населення. Це означає, що близько 4 млн українців зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів і урядів інших країн.