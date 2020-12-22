Смертність у 4 рази вища, ніж в офіційній статистиці, або На що нас прирекли Зеленський зі Шмигалем

В Україні підскочив загальний рівень смертності, реальну картину коронавірусу більше заховати не вийде. Щомісяця вмирає на 7-8-9 тис. більше людей, ніж минулого року. І поки нам кажуть, що смертність від коронавірусу – всього 16,6 тис. співгромадян за весь час, реальна статистика в рази більша. Ці жахливі цифри нескладно виявитити, визначивши, в скільки людських життів обійшлася нації злодійкувата нерішучість "слуг".

Ось лише кілька фактів:

у вересні 2019-го померли 41,9 тис. українців;

роком раніше 41,7 тис.;

у 2017-му – 41,9 тис. осіб.

Хотілося б звернути увагу: формально показники смертності тримаються на одному рівні, але реально ми розуміємо, що чисельність громадян, які живуть у країні, неухильно скорочується. Якщо від офіційної кількості населення України відняти хоча б число тих людей, які виїхали на заробітки за кордон, то українців виявиться на кілька мільйонів менше. Тому перерахувавши кількість померлих на 100 тис. осіб, отримаємо в результаті зростання смертності. Може замість флешмобів імені Дубілета-Гончарука вже пора провести перепис населення, що дозволить відповісти на багато які нагальні питання?

Але це так, трагічний відступ. У ситуації пандемії нам досить і формальних цифр, наданих Держстатом: нагадаю, виходимо з того, що щорічно смертність у вересні коливалася на рівні близько 41,7-41,9 тис. Цього ж року підскочила до 48,3 тис.

Тобто, плюс 6,4 тис. смертей. Це наші друзі, родичі, колеги й просто хороші люди...

У жовтні ситуація погіршилася: кількість смертей досягла 59,1 тис. осіб (плюс 8,9 тис. порівняно з минулим роком), говориться в даних Держстату. Це величезні цифри. Востаннє така смертність була ще за часів, коли до національної статистики включалися дані з Криму і всієї території Донбасу.

Щомісяця ми втрачаємо на 7-8-9 тис. осіб більше, ніж зазвичай! І ситуація погіршується. До кінця грудня дійдемо вже до 10 тис. "додаткових" смертей.

Тут варто повернутися до офіційної статистики смертності від коронавірусу: доводиться констатувати, що вона не дає навіть уявлення про реальну ситуацію!

у вересні – число смертей підскочило на 6,4 тис.; офіційно від коронавірусу померло всього 1,6 тис. осіб;

у жовтні – кількість летальних випадків зросла на 8,9 тис. осіб, хоча коронавірус офіційно додав до статистики всього лише 3,1 тис.

Тобто, з цих цифр можна зробити два висновки:

порівняно зі "звичайним" роком, кількість смертей злетіла на 15%!

статистика смертності від коронавірусу, ймовірно, занижена в 3-4 рази!

І, що не менш важливо, занижено кількість хворих!

Тут саме доречно подивитися на світову статистику: невтаємниченим може здатися, що в Україні медицина в рази краща, ніж в інших країнах світу. Якщо у нас показник смертності становить близько 280 осіб на 1 млн населення, то в Польщі – 450 осіб, у Франції – 801 особа, у Великобританії – 856 осіб на 1 млн населення (дані МОЗ за вересень-жовтень).

Але ми бо адекватні люди й не віримо, що медицина у нас професійніше й краще налагоджена, ніж у країнах ЄС, правда ж?

Тому відкритим залишається одне питання: чому в Україні занижується статистика?

До неї не потрапляють смерті тих українців, яким не встигли зробити тест на коронавірус або він дав помилково негативний результат. Це найбільша першопричина "оптимістичних" даних щодо смертності. Медики часто скаржаться на те, що працюють із "ковідними" хворими, діагноз яких не підтверджено. Статистика не враховує пацієнтів, які померли від наслідків коронавірусу: хвороб серцево-судинної системи, легенів, інших ускладнень і т.д.

Врятувати ситуацію міг би повний локдаун. Для цього "слугам" потрібно було зважитися на непопулярне рішення. У травні, коли в країні діяли жорсткі обмеження, смертність знизилася майже на 17% порівняно з 2019-м. А в жовтні, через зняття більшості обмежень, підскочила на 17,5% порівняно з жовтнем 2019-го.

Повний локдаун із початку грудня міг би врятувати як мінімум 16 тис. життів. Це десятки тисяч українців, які могли не втратити своїх друзів, батьків. Але президент Володимир Зеленський разом зі своїм прем'єром Денисом Шмигалем надали перевагу бездіяльності: грошей на підвищення зарплат медикам "не знайшли"; необхідного фінансування вакцинації немає, злагодженої системи тестування теж. А тим часом наші лікарі масово виїжджають до Польщі.

Як то кажуть, немає тестів – немає хвороби. І лікарі не потрібні.

Влада повністю провалила боротьбу з пандемією. А зараз, щоб заощадити на вакцинах, вирішили дати захворіти всім. Іншими словами, отримуйте антитіла природним шляхом – шляхом захворювання: Зеленський кличе українців милуватися іграшками на "ялиночці" біля Офісу президента, у місцях скупчення людей, на площах і ярмарках, ніхто не контролює, чи дотримуються українці соціальної дистанції, чи мають маски. І їм все одно, скільки тисяч життів занапастить це дурне рішення.

Тільки ми самі можемо врятувати власні життя! Шмигаль, Зеленський, їхнє оточення й сім'ї коронавірусу не бояться. Для них знайдуться найкращі палати в "Феофанії", за їхні життя боротимуться іноземні лікарі, якщо знадобитися. Але іншим доведеться рятуватися самотужки. Я, чимало моїх друзів, уже перехворіли на цю страшну недугу, й усі ми погоджуємося в одному: розраховувати можна тільки на себе і своїх близьких, а також – знайомих лікарів.

Зростання смертності та повна бездіяльність – вердикт для влади. Чому італійці, ізраїльтяни рятують життя, а наші "слуги" прирекли українців на смерть? За ці рішення рано чи пізно доведеться відповісти!

П.С. Вимагаю від влади негайно погодити зарплати лікарів із їхніми вимогами. Інакше правління Зеленського-Шмигаля обернеться реальним геноцидом українського народу.

Українці терплячий народ. Вони спершу з'їдять пуд солі, перш ніж зважаться на захист своїх прав. Але після цього вже точно знають, що робити. Вся історія незалежності підтверджує це.