Смертна кара і штраф у $1 млн: як карають за порушення карантину у світі

В Україні ввели штрафи за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. Їхній розмір варіюється від 17 до 34 тис. гривень. Однак в інших країнах світу для боротьби з коронавірусом вдалися до ще жорсткіших заходів.
На сторінці Українського інституту майбутнього у Facebook опублікували інфографіку з покараннями в різних куточках земної кулі за ігнорування правил безпеки під час пандемії.
Покарання за порушення умов карантину в країнах світу
Facebook Українського інституту майбутнього
Великобританія – 1000 євро за відмову від карантину або тесту.
Словаччина – 1659 євро за відмову від самоізоляції.
Австрія – 2180 євро за відмову від самоізоляції.
Чехія – 100 00 євро за відмову від самоізоляції.
Канада – $1 млн або 3 роки в'язниці за ризик поширення хвороби.
Італія – 206 євро або 3 місяці в'язниці за відмову від самоізоляції.
Росія – $1 тис. або рік в'язниці за відмову від самоізоляції чи медичної ізоляції.
Китай – кримінальна відповідальність аж до смертної кари за відмову від самоізоляції чи ризик заразити медпрацівника.
Південна Корея – $8 тис. за відмову від самоізоляції.
США – $10 тис. або 9 місяців в'язниці за відмову від самоізоляції.
Австралія – $20 тис. за відмову від самоізоляції чи $100 тис. за повторну відмову.
Сінгапур – $10 тис. або 6 місяців в'язниці за відмову від самоізоляції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
українців попередили, що пасажиропотік у громадському транспорті під час карантину в Україні контролюватиме поліція, а також водії. Крім того, у Києві взагалі погрожували не пускати людей без мазок у маршрутки.
Однак уже 18 березня з'ясувалося, що нові правила з тріском провалилися: люди продовжили десятками набиватися у транспорт.
Більше того, ситуація погіршилася навіть у порівнянні зі звичним режимом, оскільки всі пасажири метро перекочували в інші види транспорту, все так само поспішаючи на роботу.
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