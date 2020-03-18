Смертна кара і штраф у $1 млн: як карають за порушення карантину у світі

В Україні ввели штрафи за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. Їхній розмір варіюється від 17 до 34 тис. гривень. Однак в інших країнах світу для боротьби з коронавірусом вдалися до ще жорсткіших заходів.

На сторінці Українського інституту майбутнього у Facebook опублікували інфографіку з покараннями в різних куточках земної кулі за ігнорування правил безпеки під час пандемії.

Покарання за порушення умов карантину в країнах світу Facebook Українського інституту майбутнього

Великобританія – 1000 євро за відмову від карантину або тесту.

Словаччина – 1659 євро за відмову від самоізоляції.

Австрія – 2180 євро за відмову від самоізоляції.

Чехія – 100 00 євро за відмову від самоізоляції.

Канада – $1 млн або 3 роки в'язниці за ризик поширення хвороби.

Італія – 206 євро або 3 місяці в'язниці за відмову від самоізоляції.

Росія – $1 тис. або рік в'язниці за відмову від самоізоляції чи медичної ізоляції.

Китай – кримінальна відповідальність аж до смертної кари за відмову від самоізоляції чи ризик заразити медпрацівника.

Південна Корея – $8 тис. за відмову від самоізоляції.

США – $10 тис. або 9 місяців в'язниці за відмову від самоізоляції.

Австралія – $20 тис. за відмову від самоізоляції чи $100 тис. за повторну відмову.

Сінгапур – $10 тис. або 6 місяців в'язниці за відмову від самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українців попередили, що пасажиропотік у громадському транспорті під час карантину в Україні контролюватиме поліція, а також водії. Крім того, у Києві взагалі погрожували не пускати людей без мазок у маршрутки.

Однак уже 18 березня з'ясувалося, що нові правила з тріском провалилися: люди продовжили десятками набиватися у транспорт.

Більше того, ситуація погіршилася навіть у порівнянні зі звичним режимом, оскільки всі пасажири метро перекочували в інші види транспорту, все так само поспішаючи на роботу.

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