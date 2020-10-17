"Я задам тобі 5 важливих питань", - ми почали цей тиждень з раптового креативу президента Зеленського. Ні з того, ні з сього він собі вирішив провести опитування одночасно з виборами. Тут був би доречним вислів в його ж панібратському стилі "Шоб шо", але залишимо це на поталу експертів та юристів, (щоб подивитися відео, доскролльте текст до кінця).
Скажу інше. Для мене набагато важливіше уваги приділити іншому - в цей самий день, 13 жовтня на фронті загинув Руслан Панченко - молодий український військовий, чию смерть списали на "не бойову втрату". Новину повідомили дуже близькому колу родичів. Бо перемир’я не можна було псувати. Бо "треба просто перестати стріляти", бо "я не лох", бо "війну можу закінчити в один день".
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