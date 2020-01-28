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28 січня • оновлено в 15:38
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Євгенія Іванова
Євгенія Іванова
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Смерті дітей, дикі кабани й шоковані росіяни: на що перетворився кримський "Артек"

9.3т
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Російських дітей, який приїхали відпочити в табір "Артек" у анексованому Криму, масово відправляють у інфекційні лікарні. Батьки говорять про епідемію й смерті підлітків, які приховує окупаційна влада.

Виявилося, що в жовтні-листопаді 2019-го в тут померло двоє дітей. А під парканом "Артека" лютують дикі кабани – днями жертвою стала співробітниця міжнародного дитячого центру. Вона з рваними ранами й переломами перебуває в Лівадійській лікарні.

Про те, як відпочивається дітям у захопленому росіянами таборі, в матеріалі OBOZREVATEL

Здорових тримають у "інфекційці"

Замість відпочинку в дитячому таборі Криму – інфекційні лікарні в Сімферополі та Ялті. Саме такий відпочинок спіткав російських дітей, які приїхали на першу в цьому році зміну в "Артек". Про те, що відбувається, підлітки розповідають у соцмережах.

"Щонайменше 30 дітей лежать у лікарнях за межами "Артека", вони навіть не доїхали до табору, їх зняли з автобуса у зв'язку з температурою. По приїзду в лікарню у багатьох температури вже не було, аналізи засвідчили, що ми здорові. Але нікого не збираються відпускати до понеділка-вівторка", – пише Софія Карамова з Красноуральска Свердловської області.

Дівчина уточнює, що перед заїздом вожаті міряють в усіх температуру. У Софії було 36,8, коли її забрали в лікарню. Але виписати, уточнює дівчина, її не можуть без результатів аналізів.

Росіянка скаржиться, що здорових дітей відправили в інфекційну лікарню

Росіянка скаржиться, що здорових дітей відправили в інфекційну лікарню

Instagram / Софія Карамова

"Я не протягну тут елементарно наступні 12 годин, я почуваюся піддослідним кроликом, над яким можна ставити досліди. Ще я можу померти від голоду, тому що тут годують всього тричі на день, і їжею я це точно не назву. Господи, приїхала називається в "Артек", – скаржиться росіянка в Instagram.

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Ірина Русина з Улан-Уде, що в Бурятії, запевняє: її син і два десятки інших дітей опинилися на лікарняних ліжках в інфекціоннной лікарні Ялти. Їх відразу ж забирали в медустанови через підвищену температуру. Вони скаржаться, що її вимірювали в задушливих автобусах, коли підлітки були в куртках.

"Мого з температурою 37 запроторили, а наступного дня вже була 36,6. Син абсолютно здоровий. Господи, пролетіти 7000 км, щоб полежати в "інфекційці". Він торік у Канаду, у Ванкувер, у мовну школу на місяць літав, так ось, такого ідіотизму не було... Росія – "Артек" форева!" – скаржиться Ірина Русина.

Смерті дітей, дикі кабани й шоковані росіяни: на що перетворився кримський "Артек"

VK / Скриншот

Марина Слива з Волгограда стверджує, що в її автобусі з "температурою" було 10-14 осіб. "Всі дівчата просто ревіли. Чекала чого завгодно від зміни, але не лікарні", – пише вона. А Катерина Відуліна з Калуги, скаржиться, що її син Влад отримав "5 днів госпіталізації без права виходити на вулицю".

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"5 днів сидіння в смартфоні й голод. Страшний голод, оскільки їх там годують таким, що їсти цього не станеш! Я взагалі не знаю: відправлять їх завтра в цей табір чи ні, ще ж картки медичні не перевіряли, раптом знову знайдуть до чого причепитися!" – обурена мама Влада.

Помер за день до повернення

Першою жертвою "Артека" став 12-річний Андрій із Санкт-Петербурга. Хлопчик приїхав за путівкою у вересні 2019-го. А 11 жовтня його госпіталізували в ялтинську лікарню з попереднім діагнозом пневмонія. За кілька годин дитина померла. Причиною загибелі 6-класника став анафілактичний шок на антибіотик, який ввели в медустанові. "Не встигли врятувати", – кажуть знайомі сім'ї.

Андрій помер від анафілактичного шоку

Андрій помер від анафілактичного шоку

П'ять днів хлопчика своїми силами лікували лікарі "Артека", як саме – ніхто не знає. Але на форумах пишуть, що медицина в таборі жахлива. Відомо, що Андрій навчався в школі № 777 Санкт-Петербурга. Про те, що з ним трапилося, мама написала на одному з міських форумів.

"Хворів у таборі п'ять днів із високою температурою, до 39,6. На п'ятий день повезли в Ялту зробити рентген і загальний аналіз крові. Зробили, результати нам невідомі. Через день треба було летіти додому. Треба було виключити пневмонію. Поставили крапельницю і... Більше нічого не знаємо", – поділилася подробицями Ольга, мама школяра.

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Зараз на сторінці жінки – фотографії сина. "Для мене він поїхав у "Артек". Йому там добре й весело", – пише вона в соцмережах. Вона додає, що через випадок з Андрієм в організації роботи "Артека" відбулися зміни.

"Але в ганебному акті Міносвіти написано: причини нещасного випадку не пов'язані з діями співробітників МДЦ "Артек"... Винних осіб не виявлено... Заходи щодо усунення причин нещасного випадку не потрібні", – пише мама.

Андрій в Криму

Андрій в Криму

Фото зі сторінки мами в VK

А вже в листопаді дивною смертю померла 15-річна школярка, яка приїхала за путівкою з Махачкали (Дагестан). 9-класниця лягла спати, а вранці не прокинулася. У МОЗ науки й освіти Дагестану тоді заявили журналістам, що дівчинка була цілковито здорова, всі документи, зокрема й медичні, у дитини були в нормі.

Дідівщина і жахлива їжа

Багато батьків, діти яких побували в "Артеку", охоче діляться враженнями від відпочинку. Наприклад, Катерина з Калуги радить добре подумати, перш ніж відправляти дитину в "Артек".

"Ставлення до дітей з "нальотом армійщини й ледь не дідівщини". Інструктори не стримувалися – матюки летіли на всі боки. Вожаті теж саме – "з матюком і плювком", підлітки, бачачи, що дорослі наставники не соромляться у висловах, розмовляли лайкою. Якщо для вашої дитини є нормою образи на його адресу від педагога, мат як форма спілкування, тоді сподобається. Якщо не практикуєте вдома розмови на підвищених тонах, то не варто туди їхати", – рекомендує жінка.

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А ось інша мама, з Краснодара, додає, що в таборі погано годують. "Харчування погане, готують несмачно й недостатньо. Вожаті після чергової трапези все зі столів забирають собі, добавки дітям не дають. У корпусах цілковита антисанітарія. Одяг тільки старий артеківський, свій не можна. Все як у радянські часи. І харчування, і ремонти в корпусах, і ставлення", – уточнює росіянка. І додає, що дочці вже за тиждень захотілося додому.

Їжа в їдальні "Артека"

Їжа в їдальні "Артека"

vk.com / kiparisniy_artek

А ось Лера з Владивостока написала, що з її сином в таборі поводилися неналежно. "Першого ж дня він став телефонувати, що над ним знущаються. Приїхав один із нашого регіону, за комерційною путівкою (коштує 80 тис. рублів – приблизно $1,3 тис.). А там здебільшого бюджетники. Дітлахи чиїсь із зарозумілими манерами", – поскаржилася вона.

Росіянка уточнює, що в період конфліктної ситуації не могла вийти на зв'язок із вожатими. "Вони взагалі не контролювали, що відбувалося. Що там витворяли – невідомо, але тоді дитина телефонувала й казала, що втече. Уже пів року минуло, але син погано відгукується, значить було щось таке, що не кожен розповідає", – поділилася враженнями мама.

Нападають кабани

Ще одна напасть – це дикі кабани, які розвелися в курортному селищі Гурзуф (там розташований "Артек"). За повідомленнями місцевої преси, вони тримають у страху жителів околиць. 18 січня жертвою вепра стала співробітниця "Артека", у якої дача саме на кордоні з табором. Розлючений звір напав на нещасну, а сутичка тривала 15-20 хвилин, поки на допомогу не прибіг сусід із рушницею. В результаті жінку врятували, а в лікарні їй наклали 20 швів – у неї покусані ноги й зламані пальці.

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За день до цього випадку 200-кілограмовий кабан напав на місцеву жительку в селі Лаврове, яке теж розташоване в районі Гурзуфа. Їй пощастило: поруч виявилися мисливці, звіра зупинили. У жовтні дикий вепр, який, за словами очевидців, вискочив з боку "Артека", метався по пляжу, потім по набережній, трохи поплавав. "Когось покусав, когось зачепив. Зрештою тварину приспали", – розповідала очевидиця Марина Забродська.

У Гурзуфі кабани нападають на людей

У Гурзуфі кабани нападають на людей

Скриншот

Офіційно Міжнародний дитячий центр "Артек" перебуває у державній власності. У 2014-му, після анексії Криму, він незаконно перейшов у власність Російської Федерації. У таборі призначили нове керівництво, замінили штатний персонал і виготовили нові правовстановлювальні документи.

За даними Державного управління справами, станом на 1 січня 2014-го вартість "Артека" оцінили в 242,2 млн грн. Також на території табору окупанти в 2014-2017 роках провели "реконструкцію", внаслідок якої знищили мусульманське кладовище неподалік.

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Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Ялта
Тег
Крим
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Я аж прослезился, от смеха! "Разъяренный зверь напал на несчастную, а схватка длилась 15-20 минут". Дама билась с диким кабаном(!) 20 минут и в результате - 20 швов, по одному в минуту. Зря сосед прибежал, ведь сотрудница "Артека" уже явно побеждала по очкам! С детьми точно справится:) Знаете, шароварники, судя по фото, кормят в "Артеке" всяко лучше, чем в ВСУ...:)
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Это еще один КРЫМский калоед? Или калоедка?
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Oleg Petrov
Oleg Petrov
Это не Артековцы болеют, а у афторши родильная горячка
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