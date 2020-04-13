Смертельний коронавірус був передбачений Кінгом ще в 70-х роках

Відомий американський письменник Стівен Кінг описав вірусну пандемію, яка схожа з коронавірусом, в своєму романі "Протистояння" 1978 року.

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"Я продовжую примушувати людей говорити: "Ну і справи, як ніби ми живемо в історії Стівена Кінга", - говорить він." І моя єдина відповідь на це: "Вибачте", – публікує слова письменника Telegram-канал Klymenko Time.

Кінг згадує, що разом з медичним консультантом, вони шукали смертельний вірус для твору. До того ж, він повинен постійно мутувати, щоб у людей не встигав вироблятися імунітет, а вакцинацію необхідно робити кожні два-три роки.

коронавірус pixabay.com

Він каже, що пандемія, схожа на COVID-19, мала відбутися. На його думку, це пов'язано з розвитком туризму і подорожей, що сприяє поширенню вірусу серед широкої громадськості.

При цьому Кінг переконаний, що COVID-19 – інфекція куди менш небезпечна, ніж його супергрип "Капітан Торч". Він вважає параноєю боязнь людей заразитися, коли потрібно вічно мити руки, не чіпати обличчя, ховати взуття і знову мити руки.

Письменник наводить приклад зі свого роману, де всіх заспокоювали, що це просто грип. І коли все закінчилося, люди вмирають у спробі покинути свої міста, а дороги забиті "мертвими" транспортними засобами. Але нічого з цього не відбувається зараз, каже він.

коронавірус pixabay.com

Стівен порівнює пандемію з великою депресією, про яку йому розповідала його мати. Його ж в ці дні рятує занурення в свій власний світ, який він вважає чимось прекрасним, яке можна порівняти зі снами. Незважаючи на цілодобову ізоляцію, він знаходить чотири години на день для подорожі в свій світ. Цей талант письменник виявив у себе ще в років 7 або 8. Для нього це – загадка і хвилюючий, прекрасний досвід, особливо зараз – у період пандемії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пандемія коронавируса забрала понад 110 тисяч життів, всього в світі захворіли більше 1,95 млн осіб.