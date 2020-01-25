Смертельна ДТП з Hummer на Лесі Українки: мама загиблої дівчинки молиться за водія-вбивцю

Мати дівчинки з Підмосков'я, що загинула під колесами Hummer півтора року тому, попросила суд пом'якшити водієві Кирилу Островському запобіжний захід. Вона молиться за винуватця і вважає, що аварія трапилася через необережність.

Сам водій-убивця весь цей час перебував у СІЗО, а в суді чекають на свідків резонансної аварії на бульварі Лесі Українки.

Детальніше про те, чому затягується справа, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Чекають свідків у суді

Кирило Островський, через якого трапилася смертельна аварія на бул. Лесі Українки, ось уже півтора року утримується у Лук'янівському СІЗО. 24 липня 2018 року він був за кермом Hummer, що проїхав на червоний сигнал світлофора і на пішохідному переході збив 10-річну Настю Артьомову з підмосковної Коломни, яка з мамою приїхала для участі в заході церкви "Відродження". Дівчинка померла у кареті швидкої допомоги, а Островський намагався втекти з місця ДТП, проте його затримали інші водії.

Кирило Островський під час затримання

Кирило Островський ДТП Київ

Прокуратура Києва ще у вересні 2018 року завершила розслідування і передала справу до Печерського суду. Островський звинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 135 (залишення у небезпеці) і ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Адвокат горе-водія Микола Голодняк каже, що справа затягується через неявку свідків. "Поки не допитають усіх свідків, які стверджують, що мій підзахисний хотів втекти з місця ДТП, суд, напевно, не закінчиться. Приходив один свідок. Але він почав плутатися у свідченнях, він не міг назвати колір машини. Суд попередив його про дачу неправдивих свідчень, тоді він сказав, що більше нічого говорити не буде", – сказав OBOZREVATEL адвокат.

Кирило Островський у суді НВ

Крім того, за словами Голодняка, до сих пір не проведена експертиза, що має відповісти на запитання: чи була в Островського технічна можливість зупинити машину.

Попросила суворо не карати

Як розповів адвокат, мама загиблої Насті, Світлана Артьомова, на суди не приїздить. Однак Островський відшкодував усі витрати на перевезення тіла дівчинки на батьківщину та похорон.

Після аварії мамі дівчинки, Світлані, стало погано Скрін відео

"Стосовно цієї справи мама свою позицію виклала письмово у нотаріуса в Росії. Я отримав від неї офіційного листа, який озвучив на суді. Якщо коротко, то в ньому мама дівчинки повідомляє, що збитки відшкодовані. Вона вважає, що аварія трапилася з необережності, діти вибігли на перехід вже на миготіння зеленого сигналу світлофора. І попросила суворо не карати водія", – сказав Голодняк.

Крім того, Світлана Артьомова звернулася до суду із проханням пом'якшити Островському запобіжний захід. У мами є адвокат, який приходить на суди.

За словами адвоката Островського, Світлана пообіцяла молитися, зокрема і за Кирила. "Мати дівчинки ходить до церкви. І остання її заява була такою – вона молитиметься і за Кирила. Вона приїздила до Києва у церкву "Відродження", вона їхня прихожанка. Крім цього, вона ще ходить і до православної церкви, вбачає в цьому моральний порятунок", – розповідає Голодняк.

"Що стосується батька дівчинки, то вони розлучені. Він кілька разів лікувався від залежності. Тому інтереси дитини представляє її мама", – додає він.

А ось інформацію деяких ЗМІ про те, що Островський нібито в Лук'янівському СІЗО став "смотрящим", захисник коментувати відмовився: "Я не коментуватиму якісь кримінальні терміни".

Мама дівчинки відмовилася від претензій

Сама мама загиблої дівчинки Світлана на зв'язок із журналістами не виходить. Вона видалила свою сторінку в соцмережі. Однак нещодавно з'явилася її нова сторінка. Світлана виглядає краще, судячи з фото, вона відпочиває на курорті.

Сторінка Світлани Артьомової, що зникла із соцмережі

Нова сторінка Світлани

Ми зв'язувалися з батьком Насті, Дмитром Артьомовим. Він відповів, що у нього дійсно була дочка, яка загинула. Однак його колишня дружина подробиць йому не розповіла.

Пост батька загиблої дівчинки

Незадовго до загибелі Насті на сторінці Дмитра з'явився пост: "Я люблю свою дочку".

Нещодавно Печерський суд Києва знову продовжив термін перебування Кирила Островського під вартою – до 2 березня 2020 року включно.

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