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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
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Член "Слуги народу" влаштував смертельну ДТП? Що відомо про страшну аварію під Полтавою

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Українців вразила новина про страшну смертельну ДТП під Полтавою.

Під час обгону автомобіль Toyota на швидкості врізався у ВАЗ, у результаті – один загиблий і четверо постраждалих.

У ЗМІ одразу визначили, що винуватцем аварії є керівник обласної організації "Слуги народу" Олексій Сердюков, але в партії цю інформацію спростували. OBOZREVATEL вирішив дізнатися всі подробиці жахливої ДТП.

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Смертельна аварія під Полтавою на трасі поблизу села Бречковка Диканського району трапилася ще в суботу, 13 липня, але громадськості про неї стало відомо тільки через день.

Водій Toyota, порушивши правила дорожнього руху, пішов на обгін і на зустрічній врізався в автомобіль ВАЗ, який рухався по своїй смузі. Від удару авто Toyota загорілося.

Момент зіткнення:

У результаті аварії постраждали 5 осіб, на жаль, одна з них, пасажирка ВАЗа, померла в лікарні. З нею в авто були 41-річний житель Кременчука та 12-річна дівчинка Соня Похиленко, яка зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Соня Похиленко

Соня Похиленко

Соня Похиленко

Соня Похиленко

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В автомобілі Toyota постраждали двоє – колишня журналістка "Громадського" Олена Кузіна і полтавський приватний підприємець Олексій Сердюков, у якого діагностували перелом тазу.

ДТП під Полтавою

ДТП під Полтавою

ДТП під Полтавою

ДТП під Полтавою

ДТП під Полтавою

ДТП під Полтавою

"Підслухано у Полтаві", Facebook

Примітно, що ЗМІ одразу ж охрестили винного в аварії Сердюкова в причетності до обласної організації "Слуги народу" в Полтаві, і навіть назвали його керівником.

Олексій же підтвердив свою участь у смертельній ДТП, опублікувавши пост із поясненнями у Facebook.

"Вчора трапилося страшне. Я пішов на обгін, під час якого у мене провалилася передача і я не зміг його закінчити. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно", – написав він.

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Сердюков підкреслив, що це "не знімає відповідальності" з нього. "У мене перелом таза, Олена у важкому стані. Немає слів, які можна сказати, щоб стало легше родичам загиблої дівчини. Єдине, що ми можемо зробити, – пообіцяти взяти на себе всі витрати, пов'язані з лікуванням та іншими витратами, які стосуються ситуації і лікування інших потерпілих", – додав він.

Сердюков – "слуга народу"?

Одразу після масових публікацій у ЗМІ новини про те, що винуватцем трагедії є член президентської партії "Слуга народу", в самій політичній силі цю інформацію спростували.

"Офіційно: Олексій Сердюков не є головою осередку партії "Слуга народу" в Полтаві, також він не є членом партії", – заявили на Facebook-сторінці політсили.

До слова, на сторінці команди Зе в Полтаві дійсно немає жодної згадки про Сердюкова, а офіційним представником Зе-команди в місті є такий собі Фелікс Урін, який балотується до Верховної Ради в мажоритарному окрузі №146 від "Слуги народу".

Фелікс Урін

Фелікс Урін

Скрін

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У Сердюкова на сторінці у Facebook також немає ніяких згадок або агітаційних постів за Володимира Зеленського чи його партію.

Про винуватця ДТП відомо ось що – 31-річний полтавський підприємець Олексій Сердюков є засновником групи проектів "Зміст", куди входять місцеве інтернет-видання, креативне агентство, аналітичний центр, кафе і книжковий магазин.

Олексій Сердюков

Олексій Сердюков

facebook/OleksiiSerdiukov

Судячи зі сторінки у Facebook, він займає активну громадську позицію, звертає увагу на проблеми рідного міста, активно критикував колишнього мера Полтави Олександра Мамая, і брав участь в акціях із вимогою посадити вбивць волонтерки Каті Гандзюк.

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То чи причетний Сердюков до "Слуги народу"? Прямо – ні, але останнім часом він займався передвиборчою кампанією кандидата в народні депутати Дмитра Налетова, який балотується у 144 окрузі в Полтаві від президентської партії.

Дмитро Налетов

Дмитро Налетов

facebook./DmytroNaletov

Разом із Налетовим вони створили ГО "Полтавська платформа" і в 2017 році представили жителям міста "Стратегію розвитку Полтави-2025", у якій активно висували екологічні, культурні й туристичні проекти.

Сердюков і Налетов також є засновниками ГО "Зміст", яка теж покликана допомагати реалізовувати проекти для розвитку міста.

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Кандидат у народні депутати – успішний бізнесмен у сфері екстремального спорту й розваг, один із засновників рухів активних видів спорту в Полтаві. Працював над проектом SnowLab для гірськолижного курорту в Грузії. До анексії Криму займався просуванням активного туризму на півострові, разом із бізнес-партнером Дмитром Федотовим відкрили компанію "Пригоди", яка нині не функціонує.

Що далі

Відомо, що ГУ НП у Полтавській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого). Обвинуваченому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

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Сердюков пообіцяв відшкодувати всі витрати, пов'язані з лікуванням потерпілих.

Батько і донька Похиленки перебувають у реанімації, стан важкий. Удома їх чекає ще одна дівчинка, молодша донька і сестра Соні – Кіра.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Anin Georgij
Anin Georgij
"Член "Слуги народа" устроил смертельное ДТП". Что же вы, вырод#и порохоботские, такими циничными лживыми заголовками удовлетворяете свои чудовщные, животные политические амбиции, используя страшную трагедию и людское горе. Сами же, урод#, потом в тексте пишете, что не является членом "Слуги народа". Надеетесь, что многие читают только заголовки?
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Спалить эту падаль
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Это бородатое животное нужно запереть в авто и спалить живьем-
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