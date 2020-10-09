У Дніпрі помер 2-річний хлопчик, який постраждав у ДТП з батьками

У Дніпрі в дитячій обласній лікарні помер 2-річний Данило Кудрявцев, який 23 вересня разом із батьками потрапив у страшну аварію в селі Іванівка Петриківського району.

Про це повідомили в Благодійному фонді "Совушка", який допомагав у лікуванні дитини. "М'яких хмарок, Данечко", – написано на сторінці фонду у Facebook.

Їхній старенький ВАЗ на крутому повороті влетів під фуру. 20-річна мама Данила Надія Кудрявцева померла в лікарні через кілька годин після ДТП. А дитина весь цей час перебувала в реанімації в комі.

У хлопчика були дуже серйозні травми – відкрита рана голови, перелом основи черепа. Лікарі робили все, щоб його врятувати, але не змогли.

Батько хлопчика, 24-річний Олександр, який того ранку був за кермом ВАЗа, зараз теж перебуває в лікарні, в Каменському. Він вийшов із коми і вже одужує.

Батьки Дані родом з одного села Могильов. Того дня вони якраз їхали туди в гості до своїх рідних.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: