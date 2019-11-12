Смертельна аварія в "ДНР": з'явилися подробиці і моторошні фото

У підконтрольному терористам ДНР "Міністерстві внутрішніх справ" назвали попередню причину аварії за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz на КПП "Олександрівка" під Донецьком.

Як передають "Новости Донбасса" за версією терористів, водій Mercedes-Benz при поганій видимості через туман не вибрав безпечну швидкість. Так само "відомство" опублікувало фото з місця НП (щоб подивитися, доскролльте докінця).

"За попередньою версією, 44-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись з боку Донецька у напрямку блокпоста "Олександрівка", в умовах поганої видимості через туман не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини праворуч, де сталося перекидання авто", – сказано у повідомленні пресслужби "МВС".

Аварія на КПП "Олександрівка" під Донецьком "МВС ДНР"

Там уточнили, що в результаті аварії двоє людей загинули, водій і одинадцять пасажирів мікроавтобуса отримали травми. Всі вони госпіталізовані до лікарень Донецька.

Аварія на КПП "Олександрівка" під Донецьком "МВС ДНР"

Аварія на КПП "Олександрівка" під Донецьком "МВС ДНР"

Аварія на КПП "Олександрівка" під Донецьком "МВС ДНР"

Аварія на КПП "Олександрівка" під Донецьком "МВС ДНР"

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