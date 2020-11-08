Смерть Жванецького: названа дата прощання з письменником

Похорон письменника, почесного громадянина Одеси Михайла Жванецького пройде 9 листопада.

Про це повідомив представник артиста Олег Сташкевич, пише ТАСС. Церемонія прощання буде закритою.

"Прощання з Михайлом Михайловичем відбудеться завтра, 9 листопада ..., присутні будуть найближчі", – сказав він.

Причиною цього назвали пандемію та ситуацію з коронавірусом. За словами Сташкевича, в таких умовах проводити прощання "небезпечно і негуманно".

Місце поховання Жванецького пообіцяли назвати відразу після церемонії.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на смерть Жванецького відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав себе прихильником творчості сатирика з Одеси, а йому нагадали про дружбу письменника з президентом РФ Путіним.

У січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз, "який вбив багатьох артистів". За інформацією ЗМІ, про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який відзначав на батьківщині в Одесі. При цьому чим конкретно хворів артист, не повідомлялося, за деякими даними – у нього був рак передміхурової залози. Після повернення до Москви Жванецького нібито терміново госпіталізували в лікарню Управління справами президента РФ в стані "середньої тяжкості".