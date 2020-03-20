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20 березня • оновлено в 13:48
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Смерть від коронавірусу в Івано-Франківську: медиків терміново відправили в ізоляцію

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В Івано-Франківську лікаря та медсестру, які контактували з померлою від коронавірусу пацієнткою, ізолювали.

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Про це повідомила "Суспільному" директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.

Смерть від коронавірусу в Івано-Франківську: медиків терміново відправили в ізоляцію

pixabay.com

За її словами, 56-річна жінка звернулася в Івано-Франківську міську поліклініку №2 до сімейного лікаря в критичному стані. Під час хвороби та перебувала вдома.

"Її чоловік повернувся з-за кордону, самоізоляції не дотримався, заразив дружину. Вона самостійно лікувалася, нікуди не зверталася. І вже у важкому стані прийшла до поліклініки зробити рентген. Після чого її швидкою доставили в інфекційну лікарню", – розповіла Савчук.

Того дня, коли жінка поступила в лікарню, було забрано матеріали й скеровано в Київ для обстеження на COVID-19. Результат тесту виявився позитивним.

Медики після контакту з пацієнткою себе продезінфікували. Згодом приїхали працівники санітарно-епідеміологічної станції та зробили завершальну дезінфекцію тими засобами, які мали на той час.

З п'ятниці лікар та медсестра перебувають на лікарняному (з позначкою "карантин") на обсервації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заражена коронавірусом жінка померла в інфекційній лікарні Івано-Франківська 18 березня.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
вірус
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