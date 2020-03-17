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17 березня • оновлено в 23:12
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Смерть від коронавірусу в Чернівцях: з'ясувалися подробиці

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У другої жертви коронавируса в Україні було багато супутніх хвороб, які загострилися. При цьому мати померлої вважає, що лікарі могли її врятувати.

У Чернівецькій ОДА уточнили, що у жінки, зокрема, була неврологічна патологія. Про це повідомляє місцевий канал "Перший буковинський".

"Смерть пацієнтки в Чернівецькій ОДА пояснили тим, що у неї було багато супутніх хвороб, які загострилися. Зокрема, неврологічна патологія. Але її внесли в статистику смертності від коронавируса, тому що тест дав позитивний результат", – сказано в повідомленні.

"Лікарі могли врятувати": з'ясувалися подробиці другої смерті від коронавірусу

Канал також опублікував листа, отриманого нібито від Людмили Пацалюк – матері померлої. У ньому жінка стверджує, що її дочку Тетяну могли врятувати, якби їй вчасно і в повній мірі надали першу медичну допомогу.

"Без матері залишилося двоє дітей ... я вважаю, що мою дочку можна було врятувати, якби вчасно і в повному обсязі була надана перша допомога", – йдеться в листі.

Вона підтверджує, що у дочки була супутня неврологічна патологія – пухлина біля центрального стовбура головного мозку. У жовтні 2016 роки її успішно прооперували в Києві.

У листі йдеться, що у її доньці 7 березня піднялася температура. Лікарів викликали через два дні, оскільки спочатку вважали, що це звичайне ГРВІ. Лікарі призначили антибіотики, але після цього стало гірше. 13 березня жінка поїхала на обстеження в Вашківці і з'ясувалося, що у неї двостороння пневмонія. Тетяна в той же день вирушила в обласну лікарню, але там її прослухали і сказали, що хрипів немає, а на знімку все в порядку.

Відзначається, що після цього напрямків ніяких не дали, і Тетяна вирушила додому. А вранці 14 березня їй викликали сільську швидку, бо вона почала задихатися. Жінку доставили до Чернівців і відразу ж направили в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус.

Пацалюк зазначає, що пізніше у дочки стався судомний напад "через несвоєчасно наданої медичної допомоги та інтоксикацію організму".

"У понеділок (16 березеня) близько 17:00 жінка втратила свідомість. Кнопки виклику в боксах не працюють і хто знає, скільки вона там лежала, поки її знайшли реанімаційні заходи результаті вже не дали о 19:20. Тетяни не стало. Лікарі поставили діагноз – епілептичний напад, якого у неї в житті не було. Нам відомо, що лікарі не могли знайти вени – через цього не докопуватися розчини, тому що голка виходила з вени. чомусь не робили венорезекцію (висновок вени під ключицю) , щоб повноцінно провести дезинтоксикацию і антибактеріальну терпить ю, як і рекомендовано під час вірусної пневмонії", – йдеться в листі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загальна кількість заражених коронавірусів в Україні досягло 14 осіб : 10 – в Чернівецькій, 1 – в Житомирській, 1 – в Київській областях та 2 – в Києві.

Серед них – два летальних випадка – в Чернівецькій і Житомирській областях.

Також відомо, що серед заражених діти, одному з яких ще немає року.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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