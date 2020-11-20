"Смерть" від COVID-19 батька, який віддав кисень синові: Степанов поставив крапку в історії

Марина Ліснічук Суспільство 10:30, 20.11.2020 Оновлено: 11:08, 20.11.2020

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні не було такого випадку, щоб чоловік помер від коронавірусу, бо віддав свій кисень сину, в якого теж діагностували COVID-19.

Нагадаємо, що першою про такий трагічний інцидент повідомила волонтерка Дана Ярова, уточнивши, що він трапився у 3-й міській лікарні Білої Церкви на Київщині. Глава МОЗ під час онлайн-відеозвернення у Facebook запевнив, що це неправда.

Він висловив переконання, що в Україні таке просто неможливо. Хоча і визнав, що в системі охорони здоров’я є проблеми, зокрема і з нестачею у медустановах кисню для пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

"З одного боку, ми інколи не встигаємо. А з іншого – вирішуємо ті проблеми, які накопичувалися у нашій країні протягом 29 років. І якщо говорити про кисень, то на початку пандемії на всю країну ми мали до 33,5 тисячі ліжок із підведеним киснем, а зараз – 24 575. І кожного дня ми їх збільшуємо", – повідомив Степанов.

Так, він підкреслив, що інформація про смерть від нестачі кисню пацієнта 3-ї міської лікарні Білої Церкви була спростована і лікарями медзакладу, і під час перевірки такого факту представниками МОЗ.

"Не було такого, щоб батько і син перебували в лікарні, й перший помер. Починаючи з 1 листопада", – уточнив міністр.

Степанов зазначив, що навіть сама волонтерка згодом зізналася, мовляв, підтвердження своїх слів не знайшла.

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